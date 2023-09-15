iPhone 12電磁波超標遭法國禁售　比利時及荷蘭亦展開調查

Apple生產的iPhone 12在法國被下令停售後，比利時9月14日表示會審查相關的健康風險，荷蘭數字監管機構亦稱已在調查，令iPhone 12可能在更多歐洲國家遭到禁售。但歐盟委員會則稱，在作出任何決定前，將先等待其他成員國報告，顯示歐盟暫時不會有所行動。意大利等部份國家也稱，暫時不會採取任何措施。



法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，iPhone 12所釋放的電磁波超出歐盟標準，可能有損用戶健康。局方已要求Apple自12日把iPhone 12從法國市場下架，並在最短時間內採取措施，使其符合規定，否則必須召回。

比利時負責數碼化事務的國務秘書米歇爾（Mathieu Michel）表示，在法國採取行動後，比利時郵政服務和電訊研究所（Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications，IBPT）也展開審查，並將在稍後階段檢視Apple所有智能手機，以及其他公司生產的設備。但他強調，歐洲標準極其謹慎，應該不存在即時安全問題。

荷蘭數碼基礎設施監察局（Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur，RDI）亦表示，已在調查事件，並將要求這家Appe解釋，強調荷蘭和法國一樣重視手機的安全，必須符合歐洲規範。

德國聯邦網絡監管機構（BNetzA）認為，法國的研究可以作為整個歐洲的指引，如果取得充分進展，德國將研究iPhone 12在當地市場的問題。

與此同時，意大利工業部稱正在留意事態發展，但未有任何行動。

Apple於12日發布新款智能電話 iPhone 15，而已經推出3年的 iPhone 12 ，在法國和其他歐洲國家的Apple官網已無法購買。 不過，此型號可以從第三方購買，包括Amazon。