iPhone 12電磁波超標　法國要求Apple停賣下架

Apple發布全新的iPhone 15系列，但正當新機發售在即，法國輻射監管機構要求Apple停止在法國銷售iPhone 12，原因是電磁波太強，可能有損健康。



法國國家頻譜管理局（ANFR）表示，iPhone 12所釋放的電磁波超出容許範圍。經ANFR實驗室模擬測試結果，把iPhone 12握在手中或放入口袋的情況下，人體吸收的電磁波能量是每公斤5.74瓦，高於歐盟標準的每公斤4瓦。

ANFR聲明表示，已要求Apple自9月12日把iPhone 12從法國市場下架，並在最短時間內採取措施，使其符合規定，否則必須召回它們。代理商自13日亦不得在法國銷售iPhone 12。

法國數碼經濟部長巴羅（Jean-Noël Barrot）指出，相信軟體更新就能解決輻射問題。另據實驗室模擬測試結果，若把測試的位置拉開至5厘米的地方，iPhone 12就能符合每公斤4瓦的限制。

許多國家的監管機構都會針對手機發出的電磁輻射量設立限制，防止對健康產生負面影響。不過世界衛生組織也提到，經大量研究，目前仍無法確定使用手機會對健康帶來不良影響。