歐洲廉價機票不再？　法國爭取訂立區內最低機票價格應對氣候變化

法國交通部長博納（Clement Beaune）9月19日表示，巴黎方面有意爭取歐洲其他國家的支持，為歐洲地區的機票設立最低價格，減少航空業對氣候變化的影響。



路透社報道，博納在聲明稱，法國的目標是在機票的更公平社會及環境價格展開辯論。他認為飛機不是富有人士專用的交通手段，很多人因為沒有太多金錢，一生或只有一次乘坐飛機的機會，所以這不是純粹將機票價格增加十倍的問題。

博納認為，這是一個需要在歐盟規模討論的問題。報道引述歐盟官員指，荷蘭、比利時等國家原則上支持有關建議，奧地利以往曾提出類似計劃，但因為複雜的法律問題而沒有成事。

歐洲國家之間有多家航空公司提供極低價格的機票，一旦歐盟決定為機票訂立最低價格，像瑞安航空（Ryanair）等廉航的營運勢首當其衝；而倚重航空交通的歐盟國家、以及靠廉航刺激旅遊業的地區亦可能反對有關計劃，亦有成員國憂慮，通過該計劃或影響明年的選情。

航空業界組織上週去信歐盟成員國，指訂立最低價格的做法違反歐盟容許航空公司自行設定機票價格的法律。

歐盟現時採取多項措施應對乘坐飛機對環境的影響，包括在未來數年按照歐盟碳交易機制，歐洲航班需要就二氧化碳排放負擔更多費用。