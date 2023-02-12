英媒：歐盟擬推排放新規　歐洲內陸機票將加價

英媒2月12日稱，由於歐盟想讓航空業就其製造的污染付出更多代價，擬議的新規定會導致客機乘客面臨更高的飛機票價。倘成真，超低成本航空旅行的時代可能快將結束。



歐盟準備新規，正值新型冠狀病毒感染（COVID-19）已流行已3年，但眾多航空公司趁各地「開關」提高票價之際。那些公司希望藉此彌補多國「封關」期間的損失。

英媒引述分析稱，歐盟希望迫使碳密集型（carbon-intensive）行業為其製造的污染付出更多。因航空排放稅提高，歐洲內陸機回程航班票價將增加8至10歐元（約67至84港元）。

歐盟議員已初步批准歐盟碳定價的新規。它將迫使包括航空業在內的行業在排放交易系統購買足夠的配額，就公司污染排放進行支付。

根據歐盟，自2026年開始，航空公司必須就二氧化碳排放購買配額，才能運營往返歐洲機場的航班。歐盟希望這些法律將鼓勵航空公司加快其可持續發展努力，但荷蘭銀行（ABN Amro）預計成本只會轉嫁給乘客。

德國法蘭克福機場的出境大堂。（Getty）

iamexpat.nl在2月2日也引述荷銀指出，旅客應為未來幾年國際航空旅行費用增加做好準備。它稱，隨着政府（包括荷蘭政府）增加稅收以及收緊環保法規，能預訂廉航機票歐遊的時代已成過去。

從阿姆斯特丹（Amsterdam）到巴塞羅那（Barcelona）或羅馬（Rome）的回程機票價格可能上漲47歐元（約394港元），而返回雅典（Athens）或里斯本（Lisbon）的機票價格將上漲逾50歐元（逾419港元）。

荷銀經濟師德里森（Stef Driessen）稱旅客能訂到30歐元（約251港元）以下回程機票的日子已成過去。

德里森警告說，在歐洲內往返的機票價格將急升，不過廉價航空公司如瑞安航空（Ryanair）及易捷航空（EasyJet）或繼續提供低價機票，作為市場推廣工具。