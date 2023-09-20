聯合國大會｜克里晤韓正　商氣候變化危機

美國務院網站9月19日發布消息稱，總統氣候問題特使克里（John Kerry）19日出席在紐約舉行的第78屆聯合國大會期間會見中國副主席韓正。雙方就包括共同應對氣候危機在內問題進行討論。



俄衛網引述美國務院消息稱：「雙方已討論雙邊和多邊努力對應對氣候危機的至關重要性，包括推動第28屆締約方會議取得成功。」

消息指出，克里重申把全球變暖限制在1.5攝氏度的緊迫性，這需要美國和中國採取雄心勃勃的行動，他還強調，中國需要提高雄心壯志，加快脫碳，減少包括甲烷在內超級污染物的排放。

韓正表示，中國始終是應對氣候變化的堅定行動者，中國政府高度重視生態文明建設，持續推進能源綠色低碳轉型，提前完成2020年氣候行動目標，將繼續堅定不移推進實現「雙碳」承諾，全面執行《巴黎協定》目標，中美保持氣候對話和合作，對於兩國和全球都有重大積極意義，中方願與美方加強溝通，加深合作，攜手推進氣候治理，共同為人類發展作出更大貢獻。

克里讚賞中方在應對氣候變化方面取得的成果，表示美方願同中方圍繞氣候變化等領域開展對話與合作。

第78屆聯合國大會於2023年9月5日在紐約聯合國總部開幕。在其框架下，9月19日至25日舉行由世界領導人、政府首腦和部長參加的一般性辯論，他們將探討應對相互關聯的全球挑戰、促進和平與安全以及可持續發展的解決方案。