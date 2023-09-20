盧拉批聯合國無能出格？咪霸卡達菲開罵更狂　特朗普吐不出象牙

第78屆聯合國大會一般性辯論9月19日在美國紐約聯合國總部開幕，盧拉語出驚人，直指俄烏戰爭暴露聯合國無能。往屆也有不少領導人曾說出或作出引人注目的言論或行為，例如美國前總統特朗普威脅要徹底摧毀朝鮮。



卡達菲「霸咪」怒罵大國

利比亞已故前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）2009年針對超級大國發表96分鐘的、憤怒的演講，言辭犀利刻薄。他認為常任理事國的否決權應被廢除，安全理事會並未提供安全，而是帶來恐怖和制裁。他又質疑為何聯合國憲章對侵略的規定在1990年伊拉克入侵科威特時被視為神聖不可侵犯，但伊拉克遭入侵時有關規定卻被「扔進垃圾桶」。

以總理通報」核研發進度

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2012年在聯合國大會上展示一張關於伊朗核計劃的圖表，他以紅筆標誌目前距離伊朗獲得核武器只剩下幾個月時間。

他以魔鬼形容小布殊

2006年，委內瑞拉時任總統查韋斯（Hugo Chavez）在聯合國大會上稱美國時任總統小布殊（George W. Bush，又譯：喬治布殊）為「魔鬼」，有關言論成為傳媒焦點。他對小布殊的政策進行猛烈抨擊，指責布什干涉拉丁美洲事務。

特朗普威脅徹底摧毀朝鮮

美國時任總統特朗（Donald Trump）2017年普在聯合國大會上針對朝鮮發表激烈言論，威脅要「徹底摧毀」朝鮮，又以「火箭人」來稱呼朝鮮領袖金正恩。

他說：「美國擁有巨大的力量和耐心，但如被迫保護自己或其盟友，我們將不得不徹底摧毀朝鮮。對『火箭人』和他的政權而言，他正在執行自殺任務。」

他2018年又在聯合國大會上吹噓自己取得「非凡成就」，惹得台下百多名領袖陣陣發笑。