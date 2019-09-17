特朗普揭金正恩為何介意被叫小火箭人　多國首腦目瞪口呆

美國總統特朗普（Donald Trump）時常發表一些「不着邊際」的講話。據消息人士最新透露，特朗普在此前G7首腦峰會上突然在各國領導人面前表示朝鮮國務委員會委員長金正恩不喜歡被人稱「小」，令其他領導人目瞪口呆。

2019年8月25日，G7國家領導人出席集體會談。（VCG）

美國網絡媒體BuzzFeed9月16日報道，特朗普在出席七國集團（G7）首腦峰會時，就其與金正恩的友好關係（great relationship）發表演講，令其他國家領導人目瞪口呆。

據消息人士透露，在首腦會議舉行過程中，多國領導人指出朝鮮接連發射短程導彈的行為對地區穩定造成了嚴重威脅，特朗普突然表示「你們知道金正恩是個多麼帥氣的人（great guy）嗎」，並評價金正恩稱，「金正恩雖然很殘酷，但在十分困難的環境下，他在25歲時便掌握了權力」。

消息人士透露稱，特朗普的發言主要針對他在2017年朝鮮接連進行導彈及核試驗後挑釁金正恩並稱其為「小火箭人（little rocket man）」一事。特朗普表示，在2018年新加坡美朝首腦會議過程中，金正恩問道，「為什麼要叫我『胖子』和『火箭人』，理由是什麼？」特朗普回應稱自己是英國流行歌手埃爾頓·約翰（Sir Elton Hercules John）的粉絲，「《火箭》這首歌非常棒」。

此外，特朗普表示金正恩不喜歡「小火箭人」這個稱呼的理由是他不喜歡「小」。在特朗普於2017年稱金正恩為「小火箭人」時，金正恩立即回應稱，特朗普是「美國的瘋老頭」。

雖然特朗普在約10分鐘時間內一直漫無邊際地談論金正恩，但據另一位消息人士表示，「特朗普說這番話看起來不帶有任何意圖，看起來他似乎完全被金正恩吸引了」。

該消息人士還指出，首次出席G7首腦峰會的英國首相約翰遜（Boris Johnson）試圖打斷特朗普的發言，但其他領導人只是坐着不動，「好像忘了自己要說什麼一樣」。