拜登紐約晤內塔尼亞胡　地點有玄機？美媒：顯示美方不滿

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）赴美國出席聯合國大會，並展開訪問行程，他9月20日會在紐約與美國總統拜登（Joe Biden）會面。美媒20日指，地點選在紐約而不是白宮，顯示美國的不滿。法媒則認為這會是一次氣氛緊張的會晤。



拜登20日會在聯合國大會場邊與內塔尼亞胡舉行會面，這會是內塔尼亞胡自2022年12月重新執政後，首次會晤美國總統。

內塔尼亞胡7月底表示獲拜登邀請訪問白宮，美方當時未證實，如今兩人的會面地點在紐約而不是白宮，引起注意。

美媒20日指會面地點顯示美方的不滿，報道引述以色列巴爾伊蘭大學（Israel’s Bar-Ilan University）學者吉爾博阿（Eytan Gilboa）指，在白宮會面象徵着密切的關係、友誼和榮譽，他認為不在白宮舉行這一點顯示了相反的事，「這不會是一次令人愉快的會議。」

以色列總理內塔尼亞胡：以色列總理內塔尼亞胡的辦公室2023年7月23日發布影片。（Benjamin Netanyahu Twitter）

報道又談到以色列領導人通常在上任後數星期週內就會受到白宮的邀請，內塔尼亞胡重新執政後9個月才與拜登會面，在以色列國內已被解讀為美國對內塔尼亞胡新政府不滿的迹象。

以色列推爭議司法改革

法媒指，拜登出於對內塔尼亞胡推動爭議司法改革計劃的憂慮，未有邀請對方到白宮，而是在紐約會面，預計他們會討論一項使以色列和沙地阿拉伯關係正常化的潛在協議。

內塔尼亞胡政府1月推動全面司法改革計劃，包括加強當權派對司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部門決定的能力，允許國會以簡單多數推翻最高法院裁決等。以色列自年初多次爆發示威，抗議政府企圖削弱司法權力。

美國白宮7月表示，對於以色列國會的決定感到「不幸」，敦促以國政府與反對派達成廣泛共識。內塔尼亞胡則主張司法改革是一個「微小」改變， 被形容為以色列民主的終結，他認為這說法很愚蠢。