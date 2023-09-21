澤連斯基：聯合國應改革　安理會規模亦應擴大

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月20日在聯合國安理會發表講話，再次呼籲各國為基輔提供武器，以及制裁俄羅斯。這是俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，澤連斯基首次親自出席由15名成員國組成的安理會會議。他提出擴大聯合國安理會、賦權聯合國大會抵制俄羅斯的否決權，並批評聯合國在捍衛主權邊界方面效率低下。



會議開始前，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）反對澤連斯基發表講話。但作為安理會輪值主席國的阿爾巴尼亞，其總理拉馬（Edi Rama ）稱，「如果你同意停止戰爭，澤連斯基就不會發言。」

澤連斯基表示，烏克蘭在戰事中行使自衛權，各國向烏克蘭提供武器援助、通過制裁對侵略者施加壓力，以及投票支持相關決議，都等於同時在捍衛《聯合國憲章》。

批評聯合國在捍衛主權方面效率低下

他批評，聯合國在捍衛成員主權邊界方面效率低下，令各國人民和政府失去信心。由於聯合國在處理俄烏戰事的表現，令各國正在聯合國之外結成新的聯盟。他認為，聯合國有能力做得更多。

他提到一個對許多聯合國成員國、特別是南半球發展中國家的關切議題，即對聯合國進行徹底改革，特別是擴大安理會。他表示，全球有數十億人在安理會沒有常任代表，這是不公平的，但俄羅斯卻有此資格。他呼籲「非洲統一組織」（African Unity）在安理會中擁有永久席位，亞洲應該擁有更廣泛的常任代表權。 此外，德國以及太平洋國家，也應該在安理會常任理事國中佔有一席之地。

澤連斯基強調，安理會應該對聯合國成員國「全面負責」，其常任理事國應該反映「當前現實」。不應該等待俄烏戰事結束，需要立即採取行動，基於國際對和平的渴望，應該推動改革。

促賦聯合國大會抵制俄羅斯否決權

過去19個月，安理會曾數十次嘗試就烏克蘭問題召開會議，但由於俄羅斯擁有否決權，因此一直未能成事。澤連斯基在講話中也呼籲，應賦予聯合國大會權力，以解決俄羅斯擁有否決權的問題，稱這是「必要的一步」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）20日向安理會表示，俄羅斯在烏克蘭的戰爭中，正在加劇地緣政治緊張局勢和分歧，威脅地區穩定、增加核威脅，並在日益多極化的世界中造成分裂。

拉夫羅夫缺席澤連斯基講話

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日也在安理會發表演說。但在拉夫羅夫演講之前，澤連斯基已離開會議室。而在澤連斯基演講時，拉夫羅夫也沒有出席，涅班濟亞則一直在滾動手機。

澤連斯基預定21日前往華盛頓，會見美國總統拜登（Joe Biden）、國會議員和軍方官員，以鞏固對烏克蘭最重要盟友的支持。