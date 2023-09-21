波蘭驚爆「世紀醜聞」　被指售賣神根簽證　歐盟德國要求解釋

波蘭10月15日舉行大選，但選前一個月政府爆出醜聞，被指向非歐盟公民「售賣」神根簽證。歐盟內政事務專員9月20日致函波蘭，要求10月3日前回應，德國亦要求華沙解釋。



波蘭為神根區成員，申請人持波蘭簽證，可在區內27國自由進出。

歐洲新聞電視台（Euronews）20日稱波蘭外交部及其領事館網絡被遭指控，讓來自非洲和亞洲的移民透過一個非法計劃，支付巨額賄款以獲批快速簽證。

波蘭外交部及轄下領事部網絡被指自2021年來，向申請人收取數千甚至數萬歐元的賄賂，以加速獲批簽證，總數約25萬份。

Euronews稱，相信已有來自香港、台灣、沙特阿拉伯、新加坡、菲律賓、卡塔爾及阿聯酋人士付過這筆錢。

美國政治報（Politico）網站稱，有人用過波蘭多次入境簽證前往墨西哥，然後進入美國。Onet報道其中一個個案稱，一批印度人支付多達4萬美元的簽證費用以獲得簽證。他們假裝拍攝寶萊塢電影而飛往波蘭，後來到達美國。

不少有意最終前往美國的移民，都視波蘭為一個中間點。

醜聞曝光後，波蘭政府15日宣布跟外部公司簽訂、協助政府處理簽證申請的合約全部取消，對副外長及法律與合規部門主管革職，並調查所有駐外領事部，至今7人被捕。

現為在野公民綱領黨（Civic Platform）主席、曾任歐洲理事會主席的圖斯克（Donald Tusk）評論稱：「這是波蘭21世最大宗醜聞」。