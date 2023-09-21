糧食禁令爭議鬧翻　波蘭：不再向烏克蘭提供武器

波蘭宣布不再為烏克蘭提供武器，轉而專注於自身防禦。這兩個盟友此前因波蘭的糧食禁令起爭議，已致互召對方大使。



法新社報道，由於烏克蘭穀物出口問題而起的爭端日益激烈，波蘭召見烏克蘭大使，抗議澤連斯基總統在聯合國的言論。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期二（9月19日）在聯合國大會發表講話時說，基輔正在「努力維護穀物出口的陸路通道」，而那些圍繞穀物進口的「政治鬧劇」只會幫助俄羅斯。

華沙對此感到憤怒。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是基輔的主要武器供應國之一。

美國和其他國家向烏克蘭運送的大部份武器都經過波蘭，波蘭西邊與烏克蘭接壤。波蘭還收容了約百萬烏克蘭難民，他們受益於各種國家援助。

波蘭出於保護本國農民的目的，禁止進口烏克蘭穀物，引發了華沙和基輔之間的緊張局勢。

圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）2023年2月24日在基輔出席俄羅斯入侵烏克蘭一周年紀念活動時握手。（Reuters）

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）星期三（9月20日）面對記者提問，存在這一爭議，波蘭會否繼續支持基輔。莫拉維茨基答道：「我們不再向烏克蘭轉送武器，因為我們現在正在用更現代化的武器武裝波蘭。」

俄羅斯入侵烏克蘭後封鎖戰前使用的黑海航道，導致歐洲聯盟國家成為烏克蘭穀物的主要過境路線和出口目的地。

基輔18日宣布，它已向世界貿易組織（WTO）提起申訴，控告它的3個歐盟成員鄰國波蘭、斯洛伐克和匈牙利以保護國內市場為由，宣布限制烏克蘭糧食進口。

莫拉維茨基指出：「烏克蘭當局不了解波蘭農業受擾亂的程度。我們正在保護波蘭農民。」

2023年5月，歐盟同意讓這3國以及保加利亞和羅馬尼亞對烏克蘭實施穀物進口限制，以保護這些國家的農民，因為他們責怪這些進口產品造成當地市場價格下滑。

這些措施允許烏克蘭產品在這5個國家過境，但禁止在當地市場銷售。

本文獲《聯合早報》授權轉載

