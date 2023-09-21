俄媒：載俄羅斯維和人員汽車納卡地區遇襲　無人生還

據俄羅斯國防部消息，當地時間9月20日，一輛載有俄羅斯維和人員的汽車在納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡地區）遭襲，導致車內所有人員死亡。



本文原載《觀察者網》2023年9月21日，經作者授權轉載。



俄國防部在一份聲明中表示，事發當時，一組駐紮在納卡地區的俄羅斯維和人員正乘車返回觀察哨，汽車遭到來自身份不明襲擊者的「輕武器」襲擊。

聲明稱，襲擊導致車內所有人員當場死亡，但沒有透露確切的傷亡人數。

目前，俄羅斯和阿塞拜疆的調查人員正在事件現場調查。

另據俄新社報道，「今日俄羅斯」（RT）主編瑪格麗塔·西蒙揚（Margarita Simonyan）當天接受第一電視台採訪時指出，此次襲擊導致5名俄羅斯維和人員死亡，她向遇難者親友表示深切哀悼。

西蒙揚表示，目前尚不清楚襲擊者身份和襲擊原因，但這是一次「可怕的挑釁」。

納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民多為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，兩國曾因納卡地區歸屬問題爆發戰爭。雖然兩國1994年達成全面停火協議，但一直因納卡問題處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。

2020年，亞美尼亞和阿塞拜疆再度爆發衝突，此後在俄羅斯的斡旋下停火，俄羅斯維和部隊進駐了該地區。但近一段時間，該地區衝突再次激化，激進分子在阿塞拜疆政府的批准下封鎖了「拉欽走廊」，而亞美尼亞呼籲俄羅斯對此採取行動無果。

在亞美尼亞和美國聯合軍演結束的前一天，當地時間9月19日，衝突徹底爆發。阿塞拜疆當天宣布在納卡地區驅逐亞美尼亞武裝部隊，發動所謂「反恐行動」。阿塞拜疆表示，本方在此次「反恐行動」中打擊的是軍事目標，而非平民和基礎設施。而亞美尼亞則指責阿塞拜疆實施「種族清洗」。

據「今日俄羅斯」報道，在當地的俄羅斯維和部隊提出建議後，納卡地區當局於臉書賬號上宣布，經商定，於當地時間9月20日13時停止與阿塞拜疆的敵對行動。阿塞拜疆國防部也證實了這一消息。

值得一提的是，在此次衝突前後，亞美尼亞多次指責俄羅斯在納卡地區「不作為」、「做得不夠」。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫20日駁斥了相關說法，稱「這是阿塞拜疆內政」。

20日晚些時候，亞美尼亞總理帕希尼揚和俄羅斯總統普京通電話，討論了納卡地區局勢。

根據克里姆林宮新聞稿，普京告訴帕希尼揚，他歡迎衝突各方「在俄羅斯維和人員的積極參與下，就完全停止敵對行動達成協議，並於9月21日舉行談判」。他表示，談判將在俄羅斯維和部隊領導的調解下進行。