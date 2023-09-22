墨西哥總統避席11月APEC會議　或改訪華盛頓與拜登會面

墨西哥總統洛佩斯（Manuel Lopez Obrador）9月21日表示，他決定不會出席11月在三藩市舉行的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC），並提議改到華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面。



路透社報道，洛佩斯在定期會見傳媒時，指墨西哥與下任APEC主席國秘魯沒有任何關係，因此不會到三藩市參加APEC會議，而原定他在當地與拜登會面的計劃可能告吹。

洛佩斯提出在11月訪問華盛頓，假如沒法成事，他認為可以改在明年1月到加拿大出席北美領袖峰會時，與拜登討論移民、貿易、打擊走私毒品等問題，他亦稱已邀請拜登訪問當地，視察多項能源和基建工程。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，墨西哥提出洛佩斯取消訪問三藩市的可能，華府將會與對方溝通，但拒絕進一步評論。

秘魯時任總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）去年被彈劾下台後，惹來洛佩斯的批評，秘魯新政府下令驅逐墨西哥駐當地大使，導致兩國關係破裂。另外洛佩斯亦曾經因為不滿華府拒絕古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜參加美洲峰會，於是拒絕與會。