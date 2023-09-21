墨西哥旅遊勝地2遊客「連環被雷劈」全身竄火慘死　駭人影像曝光

墨西哥海灘日前發生一起死亡意外，兩名遊客在海邊散步時，遭突然劈下的落雷擊中，當場倒地就沒了生命跡象。



儘管馬上有人上前急救，最終仍是不敵死神召喚。

其中先被擊中的女子因傷勢過重當場身亡，隨後閃避不及的男子則是送醫後不治。

點圖放大瀏覽目擊者拍到的事發一刻（慎入）：

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綜合《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報道，本起意外發生在當地時間9月15日，位於墨西哥米卻肯州「Maruata」海灘。

作為當地知名的觀光景點，無論何時總能見到大批遊客在此遊憩、駐足，沒想到卻會發生奪命意外，造成2人不幸身亡。

據了解，2名受害者為1男1女、分別是從瓜納華托州（Guanajuato）來度假的女性遊客赫蘇斯（Elvia de Jesus，埃爾維亞），以及來自特科曼市（Tecoman）的安德烈斯（Félix Andrés，費利克斯），兩人都是墨西哥人，並非外國遊客。

從側錄的畫面中可以發現，當時海邊天候狀態不佳，已經有不少人準備移動到室內。

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掌鏡民眾則是正在拍攝已經明顯轉陰的天空，沒想到就在畫面視角轉動沒多久，伴隨著雷聲隆隆，幾道閃電就這樣劈中仍在沙灘上的埃爾維亞與費利克斯。

後方遊客見狀則馬上回頭奔逃、而拍下駭人一幕的民眾也趕忙收起相機離開，一旁的遊客也在此時爆出陣陣尖叫聲。

而在埃爾維亞遭雷擊倒地後，人在附近的丈夫也趕忙上前實施CPR（心肺復甦術），無奈當救護人員獲報趕抵現場時，只確認了埃爾維亞當場身亡的消息，而重傷的費利克斯則是在送醫後宣告不治。

呼籲民眾若遇天候不佳，一定要及時躲避並離開水域。

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