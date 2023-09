墨西哥「外星人遺骸」真偽遭質疑　英媒：X光CT指未經組裝拼接

英媒引述墨西哥一間實驗室9月19日對2具乾屍進行X光和CT掃描的結果指,由長期研究不明飛行物的墨西哥記者毛桑(Jaime Maussan)所展出的兩具乾屍並未經過組裝或拼接。



毛桑12日在墨西哥國會的聽證會上展示疑似「外星人遺體」的2具乾屍遭廣泛質疑,包括可能又是人為拼接的木乃伊。

《每日電訊報》19日報道,對乾屍進行醫學檢測的墨西哥法醫專家、海軍部長衞生科學研究所(Health Sciences Research Institute of the Secretary of the Navy)所長貝尼特斯(José de Jesús Zalce Benitez)表示,它們沒有組裝或人為拼接。

毛桑2017年參與的紀錄片展示2具被宣稱為外星人遺體的物體,但後來研究證實,它們只是被人為拼接成外星人遺體模樣的兒童木乃伊。

