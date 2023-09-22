聯合國大會︱韓正：中國提出四點建議　推動共同應對全球挑戰

中國國家副主席韓正9月21日在紐約聯合國大會發言，就應對全球面臨的多重挑戰提出了四點建議。 他表示，中國式現代化必將為世界和平與發展注入更多的正能量，為人類文明進步做出新的更大貢獻。



以下為聯合國網站刊登韓正發言的全文：

韓正表示，當前國際安全情勢嚴峻，經濟復甦步履蹣跚，發展鴻溝不斷拉大，自然災害和極端天氣增多，全球秩序面臨諸多的挑戰。

面對世界之變、時代之變、歷史之變，中國國家主席習近平提出建構人類命運共同體的重大理念。 如今，越來越多的國家體認到，人類命運休戚與共，團結合作才是人間正道。

韓正表示，和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流。 中方願提出四點建議。

堅持公道正義，維護和平安全

韓正指出，各國的安全相互關聯，彼此影響，要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，走對話而不是對抗、結伴而不是結盟、共贏而非零和的安全之路。 要重視各國合理的安全關切，透過對話協商，以和平方式解決分歧和爭端。 溝通對話是實現國際安全合作的重要手段。

他說：「要尊重各國的主權領土完整，遵守《聯合國憲章》宗旨和原則。中國反對霸權主義和強權政治，反對單邊主義和冷戰思維。少數國家濫施非法單邊制裁， 對國際關係和諧 穩定造成嚴重破壞，國際社會應共同抵制。」

在談到俄烏衝突時，韓正表示，停火止戰、啟動和談是解決烏克蘭危機的唯一出路。 中國支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，願繼續為早日實現和平發揮建設性的作用。

在談到中東問題時，韓正表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，根本出路是落實「兩國方案」。 中國將一如既往地支持巴勒斯坦人民恢復民主合法權益的正義事業。

在談到古巴問題時，韓正表示，中國堅定支持古巴人民捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖的正義鬥爭，並讚賞古巴為打擊恐怖主義所做的努力。

在談到安全問題時，韓正表示，核戰打不得，核武用不得。 中國是安理會五個常任理事國中唯一承諾不先使用核武的國家。 中國高度重視常規軍控問題，預計近期完成槍枝議定書批約。 中國將在今後三年面向東協地區進行掃雷合作行動。 幫助東盟國家早日擺脫雷患。

韓正也表示，中國支持聯合國發揮主通路作用，在充分尊重各國治理原則和實踐前提下，形成具有廣泛共識的人工智慧領域的框架和規範標準。

堅持互利共贏，促進共同發展

韓正表示，要將發展置於國際議程的中心位置，讓發展成果更、更公平地惠及到每一個國家每一個人。 中國將繼續為建構全球發展共同體做出積極的貢獻。

他指出，今年是中國提出共建「一帶一路」倡議十週年。 共建「一帶一路」架構下已進行了三千多個務實合作的計畫。 中國將進一步協同推動共建「一帶一路」和《2030年永續發展議程》。

在談到氣候變遷議題時，韓正指出，要推動《巴黎協定》全面有效實施，已開發國家應該做出更大的減排努力，向發展中國家提供資金、技術和能力建構的支持。

他說：「中國將堅定不移走生態優先、綠色低碳發展道路，全面停止新建境外的煤電項目，大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，並幫助建設更多的綠色能源項目。中國將繼續為應對氣候變遷做出積極的努力。」

堅持開放包容，追求文明進步

韓正表示，不同國家和文明要在彼此尊重中共同發展，在交流互鑑中取長補短，在求同存異中合作共贏。

他指出，促進和保護人權是各國的共同事業，人民幸福生活是最大的人權。 各國歷史傳統不同，現實國情各異，必須也只能從本國實際和人民的需求出發，探索適合自身的人權發展道路。

他說：「要透過對話與合作，推進國際人權事業的健康發展。反對搞政治化和雙重標準，更不能把人權和民主當作乾涉別國事務的政治工具。」

堅持多邊主義，改善全球治理

韓正表示，中國是以聯合國為核心的國際體系的堅定的支持者。 聯合國應平衡推動安全、發展、人權三大支柱領域的工作，由各國共同維護普遍安全，共同分享發展成果，共同掌握世界命運。 大國應該以身作則，把對多邊主義的承諾真正落實。

他表示，聯合國將於明年召開未來高峰會，國際社會應以此為契機，堅持世界的多極化、國際關係民主化的方向，統籌推動和平、安全、經濟、金融、貿易等領域的改革。 實際提高發展中國家的代表性和發言權，推動全球治理朝向更公平合理的方向發展。

中國式現代化

韓正表示，去年十月，中國共產黨第二十次全國代表大會成功召開，擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。

中國式現代化是人口規模龐大、全體人民共同富裕、物質文明與精神文明相協調、人與自然和諧共生、 走和平發展道路的現代化，必將為世界和平與發展注入更多的正能量，為人類 文明進步作出新的更大貢獻。

中國堅定不移地擴大對外開放。 韓正表示，中國經濟發展到今天，已與世界經濟深度融合，中國將始終堅持擴大製度性開放，推動貿易和投資的自由便利化，進一步放寬外資市場的准入，依法保護外商投資的權益。 既為世界經濟發展不斷的增添新的動力和活力，也讓各國分享中國發展的機會和紅利。

中國堅定奉行獨立自主的外交政策。 韓正表示，獨立自主是中國外交的鮮明底色，不畏懼霸權是中國外交的獨特風骨。 無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張。 中國將堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅定不移走和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路。

中國堅決捍衛國家主權和領土完整。 韓正表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國唯一合法政府，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。 中國願繼續以最大誠意、盡力爭取和平統一的前景。 他說：「任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

中國永遠是發展中國家大家庭的一員。 韓正表示，作為最大的發展中國家，中國是全球南方的當然成員，始終與廣大發展中國家同呼吸共命運。 中國堅定維護發展中國家的正當權益，堅定支持並尊重廣大發展中國家從本國的國情出發，獨立自主地選擇自身發展的道路。

韓正最後表示，中國將矢志不渝地推進建構人類命運共同體，為大國的使命盡責，為人類的前途擔當。 中國願同世界上所有愛好和平、致力於發展的國家攜手同行，和衷共濟，共同開創世界更美好的未來。

古特雷斯會見韓正

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾在18日在紐約聯合國總部會見了到訪的中國國家副主席韓正。 古特雷斯就中國為聯合國所做的貢獻和所進行的活動表示感謝。

雙方討論了加速氣候行動以及落實永續發展目標的必要性。 古特雷斯表示願意在和平與安全、發展和人權等聯合國所有支柱領域加強與中國的合作。