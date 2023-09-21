王毅訪俄、韓正赴美展現中國外交的新變局？

中國國家副主席韓正9月18日至23日赴美國紐約出席第78屆聯合國大會一般性辯論，與此同期9月18日至9月21日中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將於9月18日至21日赴俄舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。

通常情況下，一國領導人如果缺席聯合國大會，一國外長與會是常態。但是王毅前往俄羅斯參加中俄聯合磋商的話必然會缺席聯合國大會。

而中俄戰略安全磋商機制則開始於2005年，從以往歷次磋商看，一年舉行兩次和隔年舉行磋商的情況也有，但較少，比如2005年、2011年中俄當年舉行了兩次戰略磋商。2020年鑑於疫情影響中俄沒有舉行戰略安全磋商。多數年份中俄戰略磋商一年舉行一次。每年舉行的時間也並不固定。因此中俄戰略安全磋商和聯合國大會同期舉行的情況如果要避免的話，並非在外交日程上不可協調。

普京2023年9月20日在俄羅斯聖彼得堡會晤王毅（背對鏡頭者）。（Pool via REUTERS）

為什麼從日程上這兩個重要會議是衝突的狀態沒有協調，是聯大的重要性比不上中俄戰略磋商？還是韓正出席聯大是中國外交的正常安排，並非中國退而求其次的選擇？

如果中國就兩大重要日程的時間進行過協調而未果，則說明王毅此次訪俄非常重要。中國將在10月份舉行第三次「一帶一路」國際高峰論壇，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將訪華參加，王毅訪問俄羅斯有為兩國元首會晤作鋪墊的成分，屆時中俄之間可能有重大事態要協調或者有重大共識要達成，而韓正出席聯大則是中國派出副職國家元首以示重視的兩全選擇。

如果中國沒有就兩大日程進行過協調，王毅前往俄羅斯是自然安排，那麼韓正前往聯大則是全新的外交形態。

圖為2023年9月18日，中國國家副主席韓正在紐約出席聯合國大會期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

有聲音認為，在以往的規劃中，王毅作為中央外辦主任同俄羅斯進行戰略安全磋商是其作為最高階外交官的例行工作。王毅兼任外長是突發事態，目前的情況是王毅身兼數職分身乏術的結果。韓正前往聯大有為王毅分擔一定外交壓力的成分。這可能是中國找到合適人選擔任外長之前的一種全新的人事安排。

但是從中國國家主席缺席G20到中國外長缺席聯大看，中國外交也進入了全新的周期。

中國領導人積極參加金磚、上合等領導人峰會反而缺席G20，中國最高級外交官重視中俄戰略磋商以及「一帶一路」國際論壇，反而沒去聯大，這從一個側面反映出世界局勢的分化。中國不再將主要精力放在無法達成共識的由美、西方干預和主導的多邊會議，而是專注於推動自身外交規劃。