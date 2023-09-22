烏克蘭擬向WTO投訴東歐3國　歐盟擬作辯護

在烏克蘭放話就糧食禁令同歐盟三國「對簿公堂」後，歐盟方面又傳出了下場干預的消息。



據英媒9月21日報道，針對烏克蘭向世界貿易組織（WTO）提起的訴訟，歐盟正在考慮是否為波蘭、匈牙利、斯洛伐克這三個成員國辯護。報道形容，這一爭端是歐盟內部缺乏團結「最明顯的訊號」。

本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：劉程輝



報道稱，歐盟委員會最初要求波蘭、匈牙利和斯洛伐克撤銷針對烏克蘭的糧食進口禁令，但現在正努力「協調」三國對烏克蘭訴狀發起法律辯護。

歐盟委員會20日在一份發給三國的書面請求中表示，「根據歐盟法律」，該機構將「在世貿組織針對成員國提起的訴訟中採取行動」，其中就提到了烏克蘭發起的訴訟。歐盟委員會還稱，「下一步，委員會將代表所有三個成員國就這些磋商請求對烏克蘭作出回應。」

一位知情人士透露，截至20日晚間，歐盟委員會內部關於是否為波蘭、匈牙利和斯洛伐克辯護的討論仍在繼續。

英媒稱，歐盟委員會現在必須決定是否保護三國不受烏克蘭糧食進口的影響。該委員會表示，成員國「不允許單方面採取貿易措施」，歐盟「正在評估法律上複雜的情況」。

「我們正在與有關（成員國）接觸，並將尋求建設性的解決方案，因此沒有必要進一步追究。」歐盟委員會補充道，歐盟內部也有爭端解決的訴訟機制，「以確保（成員國）遵守歐盟法律規定的義務和在世貿組織的承諾」。

作為解除禁令協議的一部份，烏克蘭18日表示，將建立一個許可證制度，以「防止五個鄰國的農產品市場被扭曲」。

「下一輪談判將在未來幾天舉行，屆時雙方準備的問題將得到討論。」21日，烏克蘭農業政策和糧食部發表聲明稱，將在未來幾天繼續與波蘭就糧食出口爭端升級舉行會談。聲明還提到，烏波兩國農業部部長討論了當前局勢，同意共同找到一個符合兩國利益的解決方案。

圖為烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）地區農民8月15在自己的農場倉庫內視察庫存穀物。（Reuters）

自俄烏衝突爆發以來，烏克蘭農民一直依賴通過鄰國出口糧食，烏克蘭大約60%糧食通過陸路運輸，40%則通過黑海出口，在俄羅斯今年7月宣布停止執行黑海港口農產品外運協議後，陸路通道對烏克蘭變得尤為重要。但波蘭等國認為，烏克蘭農產品滯留擾亂了當地的農產品市場，壓低了當地糧食價格，給農民造成了損失。

在歐盟本月15日決定不再延長4種烏克蘭外運農產品的進口禁令後，波蘭、匈牙利和斯洛伐克均表示，出於對本國農民利益的保護，將繼續執行禁令。此外，波蘭宣布對烏克蘭麵粉和肥料實施額外禁令。匈牙利則更進一步，禁止進口另外25種烏克蘭產品，包括各種肉類、家禽、雞蛋、蜂蜜、蔬菜和葡萄酒。

路透社稱，羅馬尼亞已成為烏克蘭60%以上糧食的陸路運輸通道，但該國也擔心不堪重負。羅馬尼亞總理9月18日表示，如果對從烏克蘭進口糧食的需求增加，將考慮延長對烏克蘭糧食的進口禁令。

對此，烏克蘭經濟部副部長卡奇卡（Taras Kachka）表示，由於波蘭、匈牙利和斯洛伐克單方面延長對烏克蘭糧食的進口禁令，烏當局計劃於當地時間9月18日向世貿組織提出申述。他威脅稱，除非上述國家在9月22日前撤銷禁令，否則烏克蘭可能被迫實施回應制裁，如禁止從波蘭進口水果和蔬菜。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）19日在紐約聯合國大會間隙對記者說：「烏克蘭應該記住，它得到了我們的幫助，應該記住我們也是前往烏克蘭的中轉國。」

在談到保護波蘭國內市場，不受烏克蘭糧食流入影響的必要性時，杜達將烏克蘭比作「一個溺水的人」：「他極度危險，因為他可以把你拉到深處。」他說，華沙有責任保護自己不受那些「想以盡可能低的價格盡快出售糧食」的商人的傷害。