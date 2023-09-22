美國託兒所男嬰芬太尼中毒亡　警揭地板暗藏毒品：足以毒死50萬人

美國紐約市布朗克斯區（Bronx）一間託兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品芬太尼（fentanly）中毒，其中一名1歲男嬰死亡。紐約市警方22日稱，他們從託兒所遊戲區地板暗格搜出大量毒品，包括芬太尼，毒品量足以毒死50萬人。



英國廣播公司（BBC）21日稱，紐約市警方發現託兒所遊戲區地板有暗門，下面有暗格。暗格內藏有多袋啡色和白色粉末，它們都是毒品，當中包括芬太尼。另外，暗格也放有與毒品相關的工具。

警方也在幼童睡覺的房間內的墊褥下發現芬太尼。

▼毒品照片

美國廣播公司（ABC）17日報道，托兒中心Divino Niño於15日下午約3時報警求助，指中心內有3名幼童午睡後昏迷不醒。警方到場發現兩名一及兩歲男童和一名8個月大女嬰昏迷不醒，隨後一歲男童多米尼西（Nicholas Dominici）證實不治。

另一名兩歲男童中午歸家，被母親發覺他頭腦昏沉，反應遲鈍，隨即送院，所幸救回一命。

檢方19日公布起訴書，託兒中心老闆、36歲女子門德斯（Grei Mendez）以及她的租客、41歲男子布里托（Carlisto Acevedo Brito）被控包括持有並意圖分發毒品致死在內的罪名。