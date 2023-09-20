美國託兒所驚變毒品分銷中心　男嬰午休一睡不醒　芬太尼中毒身亡

美國紐約布朗克斯區（Bronx）一間託兒所4名幼童9月15日誤觸鴉片類毒品芬太尼（fentanly）中毒，其中一名1歲嬰兒死亡，另外3名幼童留院送醫。託兒所老闆及一名男性租客涉嫌在所內分發毒品被捕。



美國廣播公司（ABC）17日報道，托兒中心Divino Niño當日下午約3時報警求助，指中心內有3名幼童午睡後昏迷不醒。警方到場發現兩名一及兩歲男童和一名8個月大女嬰昏迷不醒，隨後一歲男童多米尼西（Nicholas Dominici）證實不治。

警方指，另一名兩歲男童中午歸家，被母親發覺他昏沉遲鈍，隨即送院，所幸救回一命。

警方在遊戲墊上搜獲1公斤芬太尼，以及3部用作包裝大批毒品的填壓機。

檢方19日公布起訴書，託兒中心老闆、36歲女子門德斯（Grei Mendez）和向她租房的41歲男子布里托（Carlisto Acevedo Brito）被控持有並意圖分發毒品致死及「墮落的冷漠謀殺」（depraved indifference murder）等多宗罪。

門德斯代表律師稱，門德斯對租客販毒一事並不知情，事件只與她丈夫有關。檢方稱，門德斯報警前曾兩次致電丈夫，並刪除逾兩萬條訊息，是試圖掩飾中心內的毒品活動，指控她參與販毒團夥，協助丈夫逃走。

門德斯為4孩之母，9年前自多明尼加搬到紐約，一直在餐廳工作，並擔任家庭健康助理，從未被捕。一經定罪，她和布里托或面臨終身監禁。

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