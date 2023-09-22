中國敘利亞聯合聲明：反對外部勢力干涉敘內政　敦促解除非法制裁

杭州亞運開幕前夕，中國國家主席習近平9月22日在杭州會見訪華的敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），會後兩國發表聯合聲明，內容包括中國反對外部勢力干涉敘利亞內政，敦促相關國家立即解除所有對敘利亞非法單邊制裁。



聲明又指，敘方感謝中方的政治支持和無私幫助，雙方一致同意繼續加強反恐安全合作，合力打擊恐怖主義。

聲明也談到雙方將加強在經貿、農業、文化、青年、新聞等各領域友好合作。

中華人民共和國和阿拉伯敘利亞共和國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明（全文）

應中華人民共和國主席習近平邀請，阿拉伯敘利亞共和國總統巴沙爾·阿薩德於2023年9月21日至26日來華出席第十九屆亞洲運動會開幕式。兩國元首在親切友善的氣氛中舉行會見，就中敘雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。

兩國元首高度評價中敘傳統友誼，一致認為中敘是信義之交、患難之交，一致同意中敘兩國建立戰略夥伴關係，全面推進各領域友好合作，更好造福兩國人民。

一、雙方將繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定地相互支持。敘方堅定地奉行一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部份，支持中國維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政，支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力；堅定支持中方在涉港問題上的立場，支持中方在「一國兩制」框架下維護國家安全的努力，堅定認為香港事務純屬中國內政，強烈譴責外部勢力干涉香港事務和中國內政的非法行徑；堅定支持中方在涉疆問題上的立場，重申涉疆問題不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題，敘方堅定支持中方反恐和去極端化努力，堅決反對藉口涉疆問題干涉中國內政。

中國堅定支持敘利亞維護國家獨立、主權、統一和領土完整，支持敘利亞人民走符合本國國情的發展道路，支持敘利亞政府採取的旨在維護國家安全、穩定、發展的政策與舉措，反對外部勢力干涉敘利亞內政、破壞敘利亞安全穩定，反對在敘利亞非法軍事存在、進行非法軍事行動、非法掠奪敘利亞自然資源，敦促相關國家立即解除所有對敘利亞非法單邊制裁。

二、敘方高度評價並積極支持中華人民共和國主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。雙方將開展積極合作，落實好上述倡議，攜手推進高品質共建「一帶一路」，共同推動建構人類命運共同體。

三、雙方願深化兩國政黨、議會、地方交流合作，加強治國理政經驗交流。雙方將加強在經貿、農業、文化、青年、新聞等各領域友好合作。中國將繼續向敘方提供力所能及的援助，支持敘方開展重建、恢復發展。敘方感謝中方的政治支持和無私幫助，感謝中方在聯合國安理會為敘方仗義執言。雙方一致同意繼續加強反恐安全合作，合力打擊恐怖主義。

四、中方支持並歡迎敘利亞重返阿拉伯國家聯盟，支持敘利亞改善同其他阿拉伯國家關係，並支持包括敘利亞在內的地區阿拉伯國家團結自強。敘方高度讚賞中國為推動沙烏地阿拉伯王國和伊朗伊斯蘭共和國恢復外交關係所做外交努力，感謝中方為推動中​​東地區熱門議題解決、維護中東地區和平穩定所作所為。

五、雙方高度評價中阿合作論壇機制在推動中阿集體合作上發揮的重要作用，強調將積極開展合作，推動落實首屆中國－阿拉伯國家峰會成果，弘揚中阿友好精神，攜手構建面向新時代的中阿命運共同體。

六、雙方支持弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，尊重各國人民自主選擇適合本國國情的發展道路和社會制度，堅決反對將人權問題政治化、工具化，堅決反對任何國家以民主、人權為藉口干涉別國內政。雙方將在區域和國際事務中加強協調配合，共同堅持真正的多邊主義，捍衛以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，包括對他國實施非法單邊制裁和限制措施，推動建構新型國際關係，攜手建構人類命運共同體。