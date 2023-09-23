聯合國大會︱島國批評發達國家在氣候變化問題不作為

氣候變化是全球近年關注的議題，不過多國島國領袖出席紐約聯合國大會期間，就批評發達國家在有關問題上不作為，導致島國陷入存亡危機。



路透社9月22日報道， 加勒比海島國家聖盧西亞（Saint Lucia）總理皮埃爾（Philip Pierre）表示，不少同樣面對海平面和氣溫上升的小型和邊緣化的島國都開始質疑，聯合國大會變質成年度花言巧語及公開展示虛假友誼的場合。

報道提到，多個島國的領袖都在聯合國大會上引用秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）7月時提到的「全球沸騰的時代已來臨」言論，指發達國家在該問題上欠缺迫切性，強調各國無法充分限制溫室氣體排放，導致海平面上升，威脅島嶼及低地國家。

馬紹爾群島（Marshall Islands）總統柯布亞（David Kabua）則呼籲成立國際經濟機構，協助這些國家應對自然災害。他認為，在11月出席第28次聯合國氣候峰會（COP28）的國家應承認世界無法達成巴黎氣候協定的內容，並應就淘汰化石燃料等問題的路線圖達成共識。

柯布亞指，有關問題或對大型經濟體帶來不便，但氣候變化的影響已經迫在眉睫。