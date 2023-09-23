王毅與馬克龍外事顧問博納通話　籲防落入「保護主義」窠臼

中國外長王毅9月22日應約同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通話，討論兩國及中歐關係等議題。



中國外交部的聲明提到，王毅表示，中法關係維持高水準發展， 兩國各層級交流全面重啟，各領域務實合作取得實質進展，並認為雙方要充分發揮戰略對話和高級別人文交流機制作用，使兩國政治互信更牢固，務實合作更緊密。

在中歐關係上，王毅說，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年。希望歐方堅持開放包容，秉持市場原則，支持自由貿易，防止落入「保護主義」窠臼。中國致力於同歐方通過對話協商解決彼此關切，希望法國為妥善處理有關反補貼調查發揮建設性作用。

王毅亦指出，中方致力於與歐洲透過對話協商，解決彼此關切，希望法國可以在處理反補貼調查上發揮作用。

博納強調，法國一貫主張歐洲保持獨立自主，將堅持歐中互惠雙贏，重申歐盟委員會的反補貼調查並非針對中方。

另外雙方討論俄烏戰爭、中東、朝鮮半島局勢等議題。在烏克蘭危機問題上，王毅稱中方秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。 他希望法國等歐洲大國發揮重要作用，為尋求政治解決創造必要條件。