中俄蒙安全磋商　王毅倡加強三邊合作　專家分析：冀確保北境穩定

中國外長王毅本週訪俄羅斯時說，東北亞是當今全球安全熱點集中的地區之一，面臨嚴峻挑戰，他呼籲中國、俄羅斯、蒙古加強三方合作，深化政治互信。



受訪學者分析，面對周邊安全局勢近期出現新一輪動盪，中國明確希望加強與北方緊鄰的安全合作，確保北境穩定。

王毅也是中共政治局委員、中央外辦主任。他星期二（9月19日）在莫斯科出席中國、俄羅斯、蒙古舉行的三國安全事務高級代表會晤時說，作為東北亞地區重要國家，中俄蒙新形勢下加強三方合作，符合三國共同利益，要深化政治互信，充分發揮互補優勢。

據中國外交部星期三發布的消息，中俄蒙在會上同意進一步密切協作，共同維護地區安全穩定。

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，目前中國的周邊安全局勢出現新的動盪局面，不僅面臨與美國的戰略競爭，朝鮮半島近期局勢也趨於緊張，朝鮮領導人金正恩上周訪俄，讓朝俄可能重新走向軍事同盟化。

他研判，中國與俄蒙兩國的安全磋商，意在努力穩定北方邊界，同時通過增強多邊安全合作應對美國的「團團夥夥」。

王毅星期三在聖彼得堡與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面時，不點名批評美國的「單邊行徑不可持續，霸權主義不得人心」。他強調，面對變亂交織的國際局勢，中俄要加強多邊戰略協作，維護兩國正當權益。

已接受中國國家主席習近平邀請於10月訪華的普京則對王毅表示，在構建多極世界方面，中俄立場一致。

朱鋒分析，王毅呼籲中俄加強多邊戰略協作，是在為兩國關係注入新的戰略定義，包括不結盟、不對抗、不針對第三方，也意味着兩國的安全合作不能有排他性。這也表明中國希望與俄羅斯攜手通過金磚擴容、上海合作組織等多邊機制推進安全合作，讓這些機制變得更實質且有影響力。

普京（右）2023年9月20日會晤中國外長王毅（左）（Pool via REUTERS）

王毅星期二在莫斯科會見蒙古國家安全委員會秘書長恩赫巴亞爾時也說，單邊行徑、霸權主義早已落後於時代，世界多極化潮流不可阻擋。

他稱，實現和平安全，要通過平等、有序、合作建設多極體系；國家無論大小、貧富、強弱一律平等，公平享有發展的權利，並共同遵守聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則。

台灣成功大學政治學系教授王宏仁受訪時解讀，北京目前聯手發展中國家推動的各項多邊機制，是以彰顯各成員國主權獨立性為主要目的，因此沒有辦法通過這些機制對其他成員國發揮重大影響。

王宏仁指出，王毅在訪俄期間不斷強調多邊多極化，更多意在向西方傳達北京不希望搞集團對抗的訊息。他說，中國目前對與俄朝加強軍事合作顯得保守謹慎，就是希望避免讓外界認為中國如美國一樣也在發起集團對抗。

朱鋒也分析，由美日韓組成的「新南方三角」2023年已完全重新啟動，通過加強延伸性威懾遏制朝鮮；中國則不願看到上世紀50年代的冷戰狀態在東北亞重現，即由中俄朝三國組成的北方三角，與南方三角展開對抗。

普京2023年10月預計將前往北京，這將是國際刑事法院同年3月發出逮捕令後，普京首次出國訪問。

朱鋒分析，中國國家主席習近平2023年3月訪俄後，普京10月到北京是正常的回訪；中俄元首再度會晤反映兩國對雙邊合作的戰略需求沒有弱化，並還將繼續增強。

但朱鋒預判，中國也將保持警惕，不讓中俄關係成為俄羅斯繼續進行烏克蘭戰爭的重要戰略籌碼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

