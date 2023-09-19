電動車貿易摩擦升級　王毅：中歐應堅定摒棄保護主義

歐盟與中國在電動車產業的貿易摩擦近期持續升級，中國外交部長王毅上周六（9月16日）在歐洲呼籲中歐摒棄保護主義，堅定支持自由貿易。受訪學者分析，王毅的最新表態意在勸說歐盟不要在電動車領域與中國開打貿易戰，同時也表達對歐洲加速對華去風險化的擔憂。



據中國外交部官網周一（18日）發布的消息，也是中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任的王毅，上周六在南歐島國馬耳他首都瓦萊塔會見該國外長博奇（上圖）。

王毅表示，中歐合作大於分歧，是夥伴而不是對手。雙方應繼續秉持開放態度，堅定支持自由貿易，摒棄保護主義，實現中歐合作積極效應。

2023年9月的德國慕尼黑車展，成了中國多個品牌電動車的舞台。（Reuters）

在法國敦促歐盟在中美日益增長的威脅下采取更有力行動保護歐洲工業之後，歐盟委員會主席馮德萊恩9月13日宣佈針對中國電動車展開反補貼調查，指責中國「通過鉅額國家補貼人為壓低汽車價格」。

中國汽車的價格比歐洲競爭對手低約兩成，歐盟認為這是通過不正當的手段達成的，北京則指這是中國汽車行業大力投資的成果。

中國商務部14日批評歐盟的調查是「赤裸裸的保護主義行為」，並警告這將對中歐經貿關係產生負面影響。商務部並稱，將密切關注歐盟保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的權益。

歐盟經濟專員真蒂洛尼15日則堅稱歐洲經濟足夠強大，可應對來自中國的任何報復措施。

彭博社周一（18日）引述知情人士稱，歐盟的調查可能需歷時九個月，並可能導致對從中國進口的電動車徵收高達27.5％的新關稅。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時指出，中國電動車近年異軍突起，成為中國在國際市場上比較有競爭優勢的行業；歐洲也是目前中國電動車製造商非常重視的市場。

歐盟官員稱，中國電動車在歐盟的份額去年為8％。預計到2025年將升至15％。

中國電動車・中國製電動車・電動車電池：圖為2023年2月3日，蔚來ET5電動汽車在中國上海的中國電動汽車製造商展廳展出。（Reuters）

中國汽車工業協會發布的數據顯示，中國今年8月出口9萬輛新能源汽車，按年增長8.1％；今年前八個月共出口72萬7000輛新能源汽車，按年增長1.1倍。

李明江分析，王毅的表態意在勸說歐盟不要在電動車領域對中國開打貿易戰，希望中國電動車在歐洲市場保持增長勢頭。

他研判，歐盟一旦啟動反補貼調查，後續可能還會出台反制措施，包括可能對中國輸往歐洲的電動車加徵關稅。這不僅也會對中國電動車製造商在歐洲擴展業務造成較大挑戰，也不利中國宏觀經濟復甦。

德國外長貝爾伯克周日受訪時表示，支持歐盟對北京補貼電動車產業展開調查。（Reuters/file）

李明江分析，歐洲國家目前在對華去風險化的立場相對一致，未來可能還將擴大與中國經貿部分脱鈎的勢頭。王毅此次延續過去中國高層訪歐的基調，大力勸說歐洲國家加強合作，不要擴大安全方面的擔憂，人為製造去風險化。

另一方面，中國外交部周一宣布，王毅當天前往俄羅斯出席中俄戰略安全磋商。王毅今年2月在俄烏戰爭周年前夕也曾訪俄。

俄國外交部上周表示，王毅將與俄國外長拉夫羅夫會談商討廣泛議題，包括兩國「高層和最高層的接觸」。

李明江分析，王毅此次不僅將出席中俄例行的外交安全高層戰略對話，預計還將為中俄元首可能10月在北京的會晤做準備。