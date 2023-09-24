澳洲尋求單獨就葡萄酒關稅爭端與中國對話

澳洲官方拒絕了中國的一攬子解決葡萄酒案與其他貿易問題提議，並尋求單獨針對葡萄酒關稅爭端與中國展開對話。



根據路透社報道，澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）星期天（9月24日）告訴澳洲廣播公司，「我們認為這些是完全不同的課題」，澳洲政府希望葡萄酒爭端能像大麥爭端一樣，以對話方式得到解決。

中國上個月取消針對澳洲進口大麥徵收的反傾銷稅和反補貼稅後，外界將關注點放在中國針對澳洲相關葡萄酒徵收的反傾銷稅。

中國商務部新聞發言人何亞東星期四（9月21日）在新聞發布會上說，今年以來中澳在各級就妥善解決兩國在世貿組織的貿易爭端案進行了深入探討。

何亞東說：「澳方表達了對大麥、葡萄酒反傾銷反補貼措施世貿爭端案的關注。中方也就澳對華風塔、鐵道輪轂和不銹鋼水槽等三種產品的反傾銷反補貼措施，以及澳對華貿易救濟調查中的不當做法闡明了嚴正關切。」

何亞東也說：「我們願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，進一步增強互信和合作，充份照顧彼此關切，推動『一攬子』解決葡萄酒案和中方訴澳三種產品反傾銷反補貼措施案等。」

瓦特在星期天說：「我們在葡萄酒問題上，將繼續向世貿組織提起訴訟。在鋼鐵問題上，我們將繼續辯護。」

在新冠疫情爆發前，中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月的12個月內出口額達到12億澳元（60.4億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

