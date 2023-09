美國CNN主持談「中國威脅」　澳洲外長：不使用這措辭

澳洲外長黃英賢(Penny Wong)9月19日接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問,根據澳洲外交部公布的訪問內容,主持人談到有關「中國威脅」時,黃英賢回答時談到「我不會使用這措辭」。



澳洲外交部在網站刊出黃英賢與CNN主持人阿曼普(Christiane Amanpour)的對答內容。

兩人先是談到印度與加拿大爆發的外交風波,阿曼普繼而問到這次事件會否對推動印度遠離中俄構成影響,黃英賢回應指,世界需要的是戰略平衡,確保建立沒有任何國家主導、也沒有任何國家被主導的地區與全球秩序,澳洲會繼續與一系列國家合作,為這種平衡作出貢獻。

澳洲外長黃英賢2023年9月在印尼出席東盟系列會議(Pool via Reuters)

阿曼普指「這顯然把我們帶到來自中國的威脅,正如你察覺的,她試圖主宰地區。」

黃英賢說道「我認為大國做大國所做的事。所以我不會使用這措辭,但你知道,你顯然會使用你的措辭。」(I think great powers do what great powers do. So, I wouldn't use the language but, you know, you obviously use your language.)

阿曼普之後再問道如何跟中國打交道,黃英賢在回答時談到,其問題的核心的是競爭管理,澳方歡迎美國採取的立場,即美國總統拜登(Joe Biden)對負責任地管理競爭的承諾,她稱世上任何人都不希望競爭升級為衝突,像澳洲這樣的中等強國都有角色,要敦促、鼓勵和期待大國明智地管理競爭。