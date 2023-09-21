美國CNN主持談「中國威脅」　澳洲外長：不使用這措辭

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）9月19日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，根據澳洲外交部公布的訪問內容，主持人談到有關「中國威脅」時，黃英賢回答時談到「我不會使用這措辭」。



澳洲外交部在網站刊出黃英賢與CNN主持人阿曼普（Christiane Amanpour）的對答內容。

兩人先是談到印度與加拿大爆發的外交風波，阿曼普繼而問到這次事件會否對推動印度遠離中俄構成影響，黃英賢回應指，世界需要的是戰略平衡，確保建立沒有任何國家主導、也沒有任何國家被主導的地區與全球秩序，澳洲會繼續與一系列國家合作，為這種平衡作出貢獻。

澳洲外長黃英賢2023年9月在印尼出席東盟系列會議（Pool via Reuters）

阿曼普指「這顯然把我們帶到來自中國的威脅，正如你察覺的，她試圖主宰地區。」

黃英賢說道「我認為大國做大國所做的事。所以我不會使用這措辭，但你知道，你顯然會使用你的措辭。」（I think great powers do what great powers do. So, I wouldn't use the language but, you know, you obviously use your language.）

阿曼普之後再問道如何跟中國打交道，黃英賢在回答時談到，其問題的核心的是競爭管理，澳方歡迎美國採取的立場，即美國總統拜登（Joe Biden）對負責任地管理競爭的承諾，她稱世上任何人都不希望競爭升級為衝突，像澳洲這樣的中等強國都有角色，要敦促、鼓勵和期待大國明智地管理競爭。