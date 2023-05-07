小行星以生化科學泰斗王應睞命名　激勵科學家勇毅前行

為紀念王應睞卓越的學術貢獻，國際天文學聯合會批准將編號為355704號的小行星正式命名為「王應睞星」。5月6日，「王應睞星」命名儀式在上海舉行。



王應睞是著名生物化學家、中國現代生物化學主要奠基人和分子生物學開拓者。他生於1907年，福建金門人，1929年畢業於南京金陵大學化學系，8年後赴英國劍橋大學從事科研工作，並於1941年獲英國劍橋大學生化博士學位。

1945年，他回國後先後在國立中央大學（南京大學）醫學院、中央研究院醫學研究所、中國科學院（中科院）生理生化研究所任職。1958年，他創建中科院生物化學研究所（現為中科院分子細胞科學卓越創新中心）並擔任首任所長。

在王應睞的領導下，1965年，中國科學家在世界上第一次人工全合成結晶牛胰島素；1981年，中國科學家獲得了世界上第一個人工合成酵母丙氨酸轉移核糖核酸。

這兩項重大基礎性工作，使中國人工合成生物大分子的水平保持世界領先，在新中國科技發展史上留下了濃墨重彩的一頁。

國際天文學聯合會批准將編號為355704號的小行星正式命名為「王應睞星」。（微信公眾號＠新華社）

2008年3月3日，中國科學院紫金山天文台盱眙天文觀測站近地天體望遠鏡發現一顆小行星，在軌道上以每秒16.9公里、每日146萬公里的高速奔騰前進，繞日運行。

為緬懷和紀念王應睞，經何梁何利基金評選委員會推薦，由紫金山天文台提名，該顆小行星被國際天文學聯合會命名為「王應睞星」。