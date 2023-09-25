美國FDA將討論「人造子宮」人體實驗可能性

美國食品和藥物管理局（FDA）將於本周二至周三召開閉門會議，討論「人造子宮」（artificial womb）的首次人體實驗所涉及的法規、倫理問題。該技術有望排除早產嬰兒長期健康問題的情況，以及增加極度早產兒的存活率。



據世界衛生組織，早產是造成5歲以下孩童死亡的首要原因，更會給兒童一生留下呼吸困難、腸胃問題、視聽問題、發育遲緩甚至腦癱等健康問題。由於嬰兒的肺部和大腦在懷孕後期才完成發育，人造子宮可幫助早產嬰在這個最後重要階段進一步發育，模擬人的子宮為早產兒輸送氧氣、營養和荷爾蒙。目前人造子宮已經在羊和豬身上進行實驗。

一隻早產羔羊在「人造子宮」透明液囊內移動。根據公開數據，早產羔羊在人造子宮中可存活長達四週。（EA Partridge/Nature Commun）

美國醫療新聞網站MedPage Today稱，動物實驗成果可期，已有300隻羔羊成功接受了人造子宮的治療，但研究人員也指出，沒有一個完美的為動物設計的子宮模型。 FDA兒科諮詢委員會（PAC）的一些成員更對從動物實驗迅速過渡至人體試驗感到不滿，並質疑人造子宮是否會給母親帶來更高的健康風險。

美國有線新聞網（CNN）報道指，人造子宮主要用於幫助出生於懷孕28周以內的極度早產嬰兒，這些嬰兒的死亡風險最高。該項技術被視為一項重要科學進步。

根據《美國醫學會雜誌》（JAMA）上的一項研究，於懷孕第22周出生的嬰兒只有約30%存活下來，23周出生的嬰兒只有不到56%存活下來。