美國男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死　狠心父母嬸嬸被捕

美國印第安納州發生一宗駭人聽聞的虐兒案，一名僅6個月大男嬰被9月13日發現躺在搖籃內，全身都有血漬，原來是被老鼠咬傷，有多達50個傷口，其中一些深可見骨。他幾乎死掉。男嬰的父母和同住的嬸嬸上週被捕，全被控疏忽照顧兒童。



男嬰的額頭、右臉頰、鼻子、手臂、手指、大腿、腳掌和腳趾都有傷，其中一些傷口嚴重到可見指骨裸露。他急需輸血，被送往距離約274公里外的印第安納波利斯急救中心。他接受臉部和身體的重建手術，康復後會被安置在寄養家庭。

圖為男嬰之母安傑爾（Angel Schonabaum）。（范德伯格縣監獄）

埃文斯維爾（Evansville）警員進入這間屋時，發現環境污穢不堪，到處都是雜物、垃圾和老鼠糞便。除了3名成年人和嬰兒之外，還有4名幼童居住，包括男嬰的父母大衛和安傑爾（David and Angel Schonabaum）所生的3歲和6歲的子女，以及男嬰的嬸嬸圖爾曼（Delaina Thurman）兩名分別2歲和5歲的孩子。

圖為男嬰之父大衛（David Schonabaum）。（范德伯格縣監獄）

大衛之後供稱家中3月開始出現鼠蹤，已交給清潔公司應對。他和安傑爾13日早上起來後才發現小兒子渾身是血，於是報警。案發週前，圖爾曼的孩子向老師說，他們睡覺時被老鼠咬傷，儘管印第安納州兒童服務部曾進行定旁，但圖爾曼對社工聲稱孩子腳趾上的痕跡可能是被床刮傷的。

警方調查顯示，大衛和安傑爾曾捲入刑事案。他們在2022年曾因缺乏監管導致孩子受傷而被起訴。大衛在2023年6月還被控對兒童進行肢體虐待。

圖為男嬰的嬸嬸圖爾曼（Delaina Thurman）。（范德伯格縣監獄）

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