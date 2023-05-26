晶片植入大腦　Elon Musk旗下Neuralink：FDA批准進行人體實驗

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片公司Neuralink在5月25日表示，已獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准，可就大腦植入晶片研究進行首次人體實驗。



Neuralink於25日在Twitter發文稱，其人體實驗獲FDA批准是重要的第一步，有朝一日其技術可為很多人帶來幫助，但目前仍未開始招募臨床試驗對象，短期內會公布更多資訊。

路透社25日引述Neuralink員工稱，FDA已向公司指明數個在實驗批准前需解決的問題，涉及設備使用的鋰電池、植入物電線在大腦內是否可能移動，以及能否不損壞腦組織、安全取出設備等。

在Neuralink早期的示範中，他們已將硬幣大小的芯片植入猴子的大腦，讓猴子通過植入物與電子設備「互動」。馬斯克當時表示，該公司將嘗試使用植入芯片恢復殘障人士的視力和行動能力。

馬斯克還宣稱，除了治療神經系統疾病之外，他的最終目標是確保人類不會在智能方面「被人工智能（AI）超越」。

值得一提在中國，類似的人機接駁技術也已取得一定進展。據中新網5月5日報道，南開大學段峰教授團隊牽頭的非人靈長類動物介入式腦機試驗取得成功，在猴腦內實現了控制機械臂的可能，突破了血管內腦電信號採集等核心技術。