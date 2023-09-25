新聞背後｜法國宣佈撤軍尼日爾　「聖戰」中心現骨牌效應

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）24日宣佈，法國將從尼日爾撤軍，終止與對方的軍事合作。該國今年7月發生政變，至今局勢未有緩解。除法國駐當地大使被立即召回外，1500名法國士兵將在今年底前撤出。



在過去十年間，法國為應非洲領導人的要求，在極端伊斯蘭武裝組織的活動據點——即撒哈拉沙漠以南的薩赫勒地區，部署數千名士兵，以打擊恐怖主義活動。美國等其他西方國家亦在提供促進發展的援助、訓練軍隊。然而，這些活動未能阻止當地動蕩局勢加劇及民主制度的瓦解。

西非政變多米諾骨牌

近年來該地區恐怖主義活動亦日益猖獗，位於危機中心的西非國家布基納法索（Burkina Faso）僅去年就有4200逾人死於武裝衝突中，鄰國馬里和尼日爾也受到恐怖分子襲擊波及。這三個前法國殖民地國家馬里（Mali）、布基納法索及尼日爾亦接連發生政變，三國新領導人先後要求法國撤軍。

目前，法國駐馬里、布基納法索軍隊已經撤離。

今年7月發生政變的尼日爾為世界上最貧窮的國家之一，其領導人曾被西方國家視為該地區最可靠的盟友之一。該國亦是通往歐洲的移民路線上的一個重要過境國。近年來，歐盟已投入數億美元，在尼日爾北部地區設立中轉中心和遣返航班。

政變後，該國總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）被軟禁。外界認為政變進一步破壞了尼日爾的穩定，並為可能極端分子擴大勢力範圍創造機會。

由於美國、法國和歐盟均不承認軍方領導的新政府——全國國土安全委員會（CNSP），仍將巴祖姆視為唯一合法的民主領導人，造成法國與該國新軍事領導人之間緊張局勢升級。

幾個月來，儘管尼日爾新政府不斷施壓，但馬克龍一直拒絕其撤軍要求。他認為，法國是在馬里、布基納法索和尼日爾等國的請求下才進行軍事干預，如果沒有法國軍隊，這些國家就會成為恐怖組織的犧牲品，並指在法國撤軍後，這些國家的伊斯蘭恐怖組織暴力活動亦在上升。但這些言論激怒了西非國家的領導人。

上周日，法國與尼日爾終於發佈聯合聲明，宣佈撤軍。「我們將結束與尼日當局的軍事合作，因為他們不想再打擊恐怖主義。」馬克龍說，法國在尼日的軍事存在是為應當時尼日政府的請求，但自7月發生軍事政變後，法國和尼日爾之間的軍事合作已經暫停。法國目前拒絕承認新政權，而他已把撤軍決定告知了被廢黜及軟禁的巴祖姆（Mohamed Bazoum）。

目前，法國在尼日爾的鄰國乍得以及西非和中非的塞內加爾、科特迪瓦和加蓬仍有駐軍，但該國未來在區域內的軍事存在並不明朗。