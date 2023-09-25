杭州亞運｜朝鮮開幕用國旗　世界反興奮劑機構威脅制裁亞奧理事會

第19屆亞洲運動會開幕式9月23日晚在中國浙江省杭州市舉行。韓媒指，朝鮮因世界反興奮劑機構的規定被禁止懸掛國旗，但杭州到處飄揚朝鮮國旗，朝鮮代表團也在亞運會開幕式上使用國旗。奧運新聞網站引述消息說，世界反興奮劑機構已就朝鮮代表團開幕用國旗致函亞洲奧林匹克理事會。



俄衛網25日引述奧運新聞網站Inside the Games報道，消息人士指出，世界反興奮劑機構已警告賽事組織者必須遵守反興奮劑條例以及違反條例可能受到制裁。

朝鮮反興奮劑機構發言人強調：「朝鮮仍未遵守《世界反興奮劑條例》，所有國際體育聯合會和主要組織（如亞奧理事會）都已被告知這種違規行為的後果。如有必要，世界反興奮劑機構將對違反已簽署協議的人員啟動紀律處罰程序。」

亞奧理事會代理主席辛格（Randhir Singh）表示，他正就朝鮮代表團的問題與世界反興奮劑機構進行談判，朝鮮代表團已就這一問題進行陳述。目前，朝鮮國旗仍出現在比賽的參賽國中。

朝鮮反興奮劑機構在2021年被發現不符合世界反興奮劑機構的規定，因此被禁止使用國旗。亞奧理事會主辦的亞運會23日在杭州拉開帷幕，約200名朝鮮運動員參加了本屆比賽，他們將代表朝鮮參加18個項目的比賽。

韓國《東亞日報》25日也報道，朝鮮不但在開幕式上使用國旗，杭州到處都飄揚朝鮮國旗。