李強晤巴沙爾　稱歡迎敘利亞參與共建一帶一路

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）赴華出席杭州第十九屆亞洲運動會開幕式期間，9月25日與中國國務院總理李強會面。李強表示，中國將堅決反對外部勢力干涉敘利亞內政，歡迎敘方參與共建「一帶一路」，並將繼續支持敘方開展重建。



堅決反對外部勢力干涉敘利亞內政

李強表示，中敘友善源遠流長，兩國是風雨同舟的真朋友。國家主席習近平與巴沙爾在杭州舉行了富有成果的會晤，共同宣布中敘建立戰略夥伴關係，為兩國關係發展擘劃了新藍圖、注入了新動能。中方願同敘方一道，落實兩國元首重要共識，推動雙方合作不斷取得新成果，更好造福兩國人民。

李強指出，中國將持續堅定支持敘利亞維護國家獨立、主權和領土完整，走符合本國國情的發展道路，堅決反對外部勢力干涉敘利亞內政。 中方歡迎敘方參與共建「一帶一路」，將繼續支持敘方開展重建、恢復發展，願同敘方擴大雙邊經貿往來，進口更多敘優質產品，加強文旅、青年、地方等人文領域交流 合作，促進人民相知相親。

此外，中方願同敘方加強協作，強力打擊恐怖主義，維護雙方共同安全。 當今世界並不太平，雙方要進一步團結合作，抵禦風險、反對霸權，捍衛國際公平正義，更好維護兩國及廣大發展中國家共同利益。

巴沙爾感謝中方支持敘國經濟社會發展

巴沙爾祝賀中方成功舉辦杭州亞運會開幕式，感謝中方為支持敘經濟社會發展、緩解人道危機和抗震救災提供的寶貴幫助。巴沙爾表示，中國在國際事務中發揮重要作用，敘中關係日益鞏固，互信不斷深化，敘方對和中國建立戰略夥伴關係深感自豪。敘方支持習近平提出的「一帶一路」倡議和三大全球倡議，願同中方一道落實上述倡議，進一步深化經濟、人文等領域合作，維護雙方共同利益。