敘利亞總統巴沙爾參訪杭州靈隱寺　時隔60年開正門高規格歡迎

9月21日，敘利亞總統巴沙爾·阿薩德飛抵杭州，時隔19年後阿薩德再次訪華。在出席昨日（9月23日）杭州亞運會開幕式前，巴沙爾·阿薩德與妻子於22日到訪參觀杭州古寺，並獲靈隱寺打開正門高規格接待。



網傳影片顯示，杭州靈隱寺正門外鋪設一條紅地毯，從入口直達正門。據悉，杭州靈隱寺的正門常年關閉，遊客只能從側門進入寺內。

阿薩德夫婦在杭州官員及靈隱寺方丈光泉法師等僧侶等陪同下，從紅毯走入靈隱寺內。夫婦二人不時向人群揮手，並用中文「你好」打招呼。參訪時，夫婦二人在大殿內與遊客互動交流，巴沙爾夫人還被遊客摸臉誇獎：「你很漂亮」，巴沙爾夫人：「你們國家很漂亮。」

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有網民拍攝影片驚呼：「天哪！靈隱寺的大門居然開了！我來杭州20多年，第一次看到靈隱寺大門打開了。」

據悉，杭州靈隱寺正門常年不開放，自古以來僅有皇帝到訪時開正門，最後一個走正門的是康熙皇帝。傳說，乾隆微服私訪時靈隱寺正門未開，因此下旨以後永遠不准開正門。新中國建立後，靈隱寺正門只在1983年為鄧小平打開過。

另據新華社報道，22日下午，阿薩德參觀完靈隱寺，國家主席習近平在靈隱寺附近的杭州西湖國賓館，接見巴沙爾·阿薩德。