王毅：APEC峰會不應該是挑起對抗的角鬥場

美國11月舉辦亞太經合組織第十三次領導人非正式會議，中國外交部部長王毅在國務院新聞辦公室舉辦的關於《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書新聞發布會上表示，亞太經合組織是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制，應成為促進合作的大舞台，而不應是挑起對抗的角鬥場。



在回答記者關於習近平主席是否會出席此次會議時，王毅表示:

「中國是一個負責任的國家，我們從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織的安排，我們正在與各方保持溝通，會適時正式發布消息。」

王毅指出，多邊外交是中國參與全球治理、推進人類命運共同體的重要依託，當然也是開展元首外交的重要平台。習近平主席高度重視多邊外交，中國在全球治理中發揮的作用愈來愈大。

王毅說：「我們對全球治理的態度，一言以蔽之，那就是倡導並踐行真正的多邊主義。因為我們認為，要構建人類命運共同體，就必須反對一切形式的單邊主義，反對陣營對抗，反對強權政治，就必須要堅定維護聯合國的權威和地位，堅持共商共建共享的全球治理觀，全球的事務要由大家商量著來辦，治理的成果也要由大家一起來分享。」

王毅強調，亞太經合組織是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制，第十三次領導人非正式會議，也就是今年年底預定召開的這次會議，應該成為促進合作的大舞台，而不應該是挑起對抗的角鬥場。作為世界最大發展中國家和APEC重要成員，中方願意順應國際社會的期待，為今年APEC的成功發揮建設性作用。當然，我們同各方也都期待，美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議的順利舉行創造更好的條件。