不管華為新產品琳琅滿目　歐美媒體獨獨惦記Mate 60 Pro「缺席」

中國電訊設備商華為9月25日舉行秋季全場景新品發表會，介紹其新推出的平板電腦、藍牙耳機、智能手錶、電視、汽車等，唯獨未對Mate 60 Pro多做介紹。不少外媒都不約而同地關注這一點。



英國路透社、美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）和彭博社等英美媒體都指，美國制裁華為後，Mate 60 Pro被中國媒體譽為是華為戰勝美國制裁的標誌性產品，而華為在這次發布會上展示一連串新產品，卻沒有關於Mate 60 Pro的詳細資訊，也未有談及先進晶片突破的任何細節，讓觀眾感到失望，亦引發美國憂慮華為在美國貿易限制下自主研發晶片的能力。

劉德華擔任華為全新超高端品牌Mate 60 RS「ULTIMATE DESIGN」非凡大師品牌大使。

路透社還引述分析人士，提出不同說法，稱Mate 60 Pro已面世，已在市場上販售數週，不少用戶也已使用一段時間，因此發布會沒有詳談它也不讓人感到驚訝。

《華爾街日報》也提到華為發布會未有介紹最新的Mate 60 Pro，稱華為的新產品展示中國如何在沒有外國科技的情況下繼續進步。該報跟不少一西媒一樣，在談及新產品發布之餘，都在文中提及Mate 60 Pro看來已突破美國對中國實施的先進晶片技術制裁。