英媒：塔利班擬與華為合作　建立大規模天眼網絡

阿富汗塔利班官員透露，為恢復安全及打擊伊斯蘭國（IS），正在各城市建立大規模的監控鏡頭網絡，可能重新利用美國在撤軍前制定的計劃，並尋求在首都喀布爾增加數千部監控鏡頭。發言人又指，塔利班已諮詢中國電訊設備製造商華為，為潛在的合作進行磋商。



路透社引述內政部發言人稱， 大規模的監控鏡頭部署，將先集中在喀布爾和其他「重要地點」，屬於新安全戰略的一部份，估計將需要四年時間才能全面實施。當局目前正在繪製「喀布爾安全地圖」，該地圖正在由安全專家完成，需要花費大量時間。他又稱，塔利班已經有兩張地圖，一張由美國為前政府製作，另一張由土耳其製作。

該發言人又稱，塔利班8月份曾與華為就可能的合作，進行了「簡單交談」，但尚未達成任何合約或確定計劃。

目前阿富汗首都喀布爾及其他城市，共有超過6.2萬個監控鏡頭，由中央控制室監控，最後一次更新已在2008年。 彭博社上月曾引述知情人士報道，華為與塔利班就安裝監控鏡頭系統合約，達成口頭協議。但華為本月表示，會上未有討論任何計劃。

在北京，外交部發言人表示不了解具體論情況，但指中方一貫支持阿富汗和平重建進程，支持中國企業開展相關務實合作。美國國務院發言人表示，華府沒有與塔利班合作，但塔利班有責任確保阿富汗不會成為恐怖分子的庇護所。