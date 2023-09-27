彭博社：歐盟對華貿易態度轉趨強硬　法國起關鍵作用

歐盟對中國新採取的更強硬措施，主要是因為法國擔心北京的貿易行為開始對核心產業構成嚴重威脅。



彭博社報道，歐洲委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月13日宣布對中國電動車展開反補貼調查，指責中國「通過巨額國家補貼人為壓低汽車價格」。隔天，中國商務部作出反駁，並說這些措施「將對中國—歐盟經貿關係產生負面影響」。

據知情人士透露，法國政府在推動歐盟轉變政策方面發揮了關鍵作用，認為如若現在不採取行動，將使歐元區經濟面臨長期不利局面。

圖為2023年7月13日，法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮歡迎莫迪來訪。（Reuters）

據不願透露姓名的官員們回憶，10年前來自中國的廉價進口產品摧毀了歐洲的光伏生產，光伏行業遭遇滅頂之災。其中一位官員表示，歐洲的汽車產業這次同樣也可能不堪一擊，歐盟面臨二選一的抉擇，要麼堅定自身力量，要麼屈服於中國。

官員們表示，此舉不是要將歐洲與中國每年9000億美元的貿易關係變成中美那樣針鋒相對的局面，而是要在全球最大的經濟體之間建立公平的競爭環境。

歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國國務院副總理何立峰於釣魚台國賓館一同出席記者會，結束時兩人再度握手。（Reuters）

一位知情人士表示，法國總統馬克龍希望歐盟夥伴將歐洲視為全球兩個經濟超級大國之間的平衡力量，從而讓法國和其他國家能夠與印度等其他潛在盟友建立特殊關係。

不過歐盟立場變強，也讓人緊張起來，就連法國官員也擔心法國的原則如果付諸實踐會有何影響。

中國汽車工業協會星期二（26日）表示，歐盟應謹慎對中國電動車發起反補貼調查和採取限制措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

