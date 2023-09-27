大英博物館設立熱線　呼籲公眾助尋2000件失蹤文物

英國倫敦大英博物館（British Museum）上月公布有職員監守自盜，館方9月26日開設指定電郵，呼籲公眾協助尋回約 2,000 件失蹤文物。根據館方公布，被盜文物多數是古希臘和羅馬時代的寶石和首飾。



博物館在聲明中表示，涉事的收藏品中有60件已經歸還；另有300件已確認去向，即將歸還。但館方仍呼籲公眾助尋約2,000件文物，在網上稱：「如果你擔心自己可能擁有，又或曾經擁有大英博物館的物品；或者你有任何可以協助我們的信息，請聯繫我們。」館方提供相關電郵地址。

博物館只披露了被盜文物的類型，並未公布全部細節，稱此做法是基於專家建議。根據館方公布，被盜物品包括古希臘和羅馬時代的金戒指、耳環及其他首飾，以及通常鑲嵌在戒指的寶石。

館方表示，正在與倫敦警方合作，積極監察藝術品市場，並已向「藝術品遺失登記」組織（Art Loss Register）的數據庫，登記了相關失蹤文物。此外，館方將與國際專家小組合作，

大英博物館上月公布解僱一名工作人員，並證實有收藏品被被盜、遺失或損壞，事件突顯了內部管理缺陷，導致博物館館長費舍爾（Hartwig Fischer）數日後辭職。