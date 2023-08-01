亨特拜登前生意夥伴美國會作供　稱對方商務會議上致電父親逾20次

撰文：房伊媚
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美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的前生意夥伴阿徹（Devon Archer）7月31日在美國眾議院監督委員會（House Oversight Committee）作供。他稱亨特逾20次在商務會議上致電拜登。

亨特和阿徹2014年加入烏克蘭能源企業布里斯馬控股公司（Burisma）的董事局。拜登當時是美國副總統。

眾議院監督委員會主席科默（James Comer）表示，阿徹指，亨特逾20次在舉行商務會議期間致電拜登，並以免提模式通話。

阿徹說，讓亨特加入董事局的價值在於「品牌」，而拜登為「品牌」帶來最大價值。他指若沒這「品牌」，布里斯馬控股公司或已破產。

哥倫比亞廣播公司（CBS）7月31日稱，民主黨眾議員戈德曼（Dan Goldman）則對記者說，證人非常堅持，亨特涉及的談話都與商業來往或交易無關，它們純粹是被他稱作輕鬆交談的對話。

白宮多次否認拜登曾參與亨特的商業活動。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）7月31日發聲明指，眾議院共和黨人的證人看來正駁斥自己的指控。

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