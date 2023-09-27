福島核污水｜俄羅斯或考慮對日本海鮮實施進口禁令

俄羅斯監管當局星期二（9月26日）說，在日本開始將福島核電站處理水排海後，俄羅斯正在考慮加入禁止進口日本海產的行列，並尋求與日本進行會談。



路透社報道，日本上個月開始將福島核電站的處理水排海後，中國隨後宣佈全面暫停進口日本水產品。

俄羅斯食品安全監管機構星期二說，當局與中方同行就日本食品出口問題進行討論。俄羅斯是中國最大的海產供應國之一，並正尋求增加其市場份額。

俄羅斯當局在一份聲明中說：「考慮到產品受到輻射污染的風險，當局正在考慮加入中國對日本魚類產品供應實施限制的可能……與日方協商後將做出最終決定。」

2023年8月31日，鏡頭下日本福島縣相馬市的一個漁港，它距離遭受海嘯破壞的福島第一核電站約45公里。福島第一核電站正將經處理的核污水排放到海洋中。（Reuters）

俄羅斯官方數據顯示，到目前為止，俄羅斯今年進口了118公噸的日本海鮮。

俄羅斯當局已經致函日本，要求在10月16日前舉行會談，並要求對方提供日本對出口與產品的放射性物質（包括氚）的放射性檢測情況的訊息。

日本福島核廢水排海：2023年8月9日，日本福島縣相馬市一名超市老闆正在準備魚生片，供店內發售。他的超市位於福島第一核電站附近。（Reuters）

日本政府發言人星期三（27日）說，日本將仔細審議俄羅斯的上述聲明。日本還說，沒有科學證據支持來自俄羅斯和中國的批評，「日方強烈呼籲俄羅斯根據科學證據採取行動」。

日本環境部星期一（25日）說，福島第一核電站附近海水最新分析結果顯示，於9月19日採取的樣本中，所有11個樣本的放射性物質氚的濃度均低於儀器能檢測出的下限數值，顯示核處理水排海「對人和環境沒有不利影響」。