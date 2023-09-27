美國費城Apple Store遭快閃洗劫　逾20人被捕　Footlocker同遭殃

美國費城（Philadelphia）一間蘋果公司專門店（Apple Store）9月26日晚上遭多人洗劫，現場影片顯示大批年輕人明目張膽地衝入店內偷走產品，警方事後拘捕逾20人。同區零售商店Footlocker與Lululemon也遭殃。



綜合美國霍士新聞、美國全國廣播公司（NBC）27日報道，警方在26日晚上約8時接獲舉報，指費城有大批青少年在市中心犯案，闖入商店偷竊。

網上流傳影片顯示，有大批青少年衝入一間Apple Store內偷走iPhone、iPad等產品，部份人戴口罩或面具蒙面。

霍士新聞指，由於蘋果產品設有防盜技術，令盜竊者得物無所用，結果有一些人之後又把偷走的iPhone、iPad棄置在店內。

警方事後拘捕逾20人，並在他們當中搜出2件武器。

在事件發生同一天，費城有出現抗議警察的示威，不滿有警察8月中執法期間開槍，造成27歲年輕人伊里薩里（Eddie Irizarry）死亡。

警方指這次搶劫事件與同日的和平示威無關，批評劫匪以示威為藉口犯案。

同區零售商店Footlocker與Lululemon也在26日遭洗劫，霍士新聞指，Footlocker分店的玻璃遭破壞，店內有鞋、衣服、鞋盒散落一地。

美國全國廣播公司（NBC）指，相信26日晚上發生的商店洗劫事件有逾100人涉案。