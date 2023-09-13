Apple iPhone 15發布會｜海外比美國加價更多　拆解蘋果賺錢策略

蘋果公司（Apple、AAPL）在連續數代手機價格「凍漲」後，終於讓iPhone 15漲價了，但這回的做法可謂很巧妙，盡可能在不引發「漲價震撼」的情況下從消費者身上賺更多錢。



在美只有一款手機漲價，附帶儲存容量增加一倍

蘋果12日發表iPhone 15系列，在美國市場只有讓其中一款手機漲價，也就是頂規的iPhone 15 Pro Max起售價漲價100美元至1,199，其他三款起售價不變。此外，就算最高貴的新手機漲了100美元，儲存容量也跟著增加一倍，這讓蘋果可主張實際上根本沒漲價。

這樣的做法符合蘋果的模式，因為該公司必須小心翼翼對待擔憂通膨的消費者。蘋果這次在美國沒有大幅調整全系列機款售價，但找到新方式讓消費者花更多錢，也就是把高階iPhone包裝成具有多項獨特功能，像是更優的變焦鏡頭與鈦金屬邊框，還強調鈦金屬是與火星探測器所用的同一種物料，就是要引誘消費者買更高價的高階機款。

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改用Type-C連接埠也能賺錢

就連iPhone為了符合歐盟規定而改用Type-C連接埠，也將為蘋果帶來賺取營收的新方式。

蘋果宣布，去年推出的AirPods Pro第二代也加入改用Type-C的行列，如果消費者希望擁有和最新iPhone一樣的Type-C規格的MagSafe充電盒，就必須花249美元；如果消費者希望使用舊的Lightning充電盒，可以29美元向蘋果購買轉接器。

一些投資人原先希望蘋果能更廣泛地漲價，由於期望落空，蘋果股價在發表會後表現冷淡，收盤下跌1.7%至每股176.30美元。

由於蘋果正面臨整個智慧手機產業景氣下滑，因此沒什麼「底氣」能夠漲價。根據IDC的數據，全世界智慧手機上季出貨量下滑近7%。此外，蘋果也面臨大陸政府擴大iPhone禁令、華為先進的新手機迎戰，這些都增添壓力。

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因此，蘋果把iPhone 15較低階版本售價維持在799美元、 入門的Pro機款起售價維持在999美元，而999美元則是iPhone X在2017年推出時令人大感吃驚的價格。

雖然iPhone 15 Pro Max在美起售價比最便宜的iPhone 14 Pro Max漲價近10%，但新機儲存容量達256GB，比前一代的128GB增加一倍。

不過，有更大儲存容量的iPhone 15 Pro Max並未漲價，512G售價依然是1,399美元，1T的則是1,599美元；儘管價格相同，蘋果也能從中賺取更多利潤，原因是記憶體價格已經下滑。

盡可能在海外市場漲價

另一方面，蘋果在海外市場更積極地漲價。以台灣而言，除了iPhone 15 Plus上漲1千台幣，其他機型一律漲2千台幣；在加拿大， iPhone 15 Pro漲了50美元，Pro Max更是漲價200美元；在印度，Pro Max漲價幅度達到約14% 。

但在一些國家，蘋果則祭出降價，例如在英國，iPhone 15 Pro和Pro Max都便宜了100英鎊（125美元）。

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從雲端儲存、配件賺更多錢

蘋果除了定價操作外，也從額外的服務和配件賺取更多營收，包括iCloud雲端儲存服務新增兩種方案，6T的每月費用30美元、12T月費60美元；原先，最高階iCloud方案為2T月費10美元。

此外，iPhone 15 Pro和Pro Max的消費者如果希望資料傳輸速度更快，還需要購買一條新的傳輸線，一條售價69美元。