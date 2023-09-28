日媒：三菱汽車將停止在中國生產

日經新聞9月27日引述消息稱，日本三菱汽車決定退出在中國的汽車生產，公司已開始與中國廣汽集團（GAC）進行最後的退出談判，廣汽集團是一家與三菱有合資企業的主要汽車製造商。



俄衛網28日引述報道稱，由於電動車的普及和本土品牌的崛起，三菱汽車在中國的銷售一直低迷。其他日本汽車製造商也在苦苦掙扎，可能會重新審視它們在中國的戰略。

廣汽三菱汽車在湖南省有一家工廠，這是三菱在中國的唯一工廠。該公司於3月停產，不會恢復生產。預計廣汽將利用湖南工廠生產電動車，並努力保持一定的就業水平。

三菱汽車2022年在華銷量為38,550輛，較2021年下降約60%。為了扭轉這一趨勢，該公司2022年秋季針對中國市場推出了混合動力車Outlander SUV（中譯歐藍德），但銷量仍低於預期。

退出中國後，三菱將把資源投入東南亞和大洋洲，這兩個地區約佔三菱合併銷售額的三分之一。 根據中國汽車工業協會的數據，2022年電動汽車銷量增長80%，達到536萬輛，佔全國新車銷量的20%左右。三菱在中國沒有自主開發的電動車，因為這些汽車是由廣汽提供的。

此外，與中國製造商的競爭正在升溫。根據研究公司MarkLines的數據，2022年中國乘用車銷量為2,356萬輛，中國品牌佔銷量的50.7%，比2021年提高5.2個百分點。

日本企業的市場佔有率為18.3%，下降2.8個百分點。

日產汽車（Nissan Motor）總裁兼首席執行官內田誠最近對市場狀況感到遺憾。

他表示：「由於折扣幅度太大，我們還沒有達到可以盈利的水平。我們正在考慮各種選擇，包括重新審視我們的戰略，比如我們在中國的合資企業。」

三菱從上世紀70年代開始向中國出口商用車，並於2006年至2021年與東南汽車（Southeast Motor）成立了一家合資企業。廣汽三菱汽車成立於2012年，2018年銷量達到頂峰，售出14萬輛汽車。