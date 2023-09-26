福特汽車暫停與寧德時代35億美元密州建廠計劃

美國福特汽車（Ford）宣布將停止與中國電池製造商寧德時代，在美國密歇根州興建電池廠的計劃，該項計劃預計投資額達35億美元。美國共和黨議員近日推動對中國電池公司進行安全審查，多間與中國電池製造商有合作的美國車企，亦引起這些政客的關注。



福特今年2月就宣布了該項車用電池廠建造計畫。該工廠將位於密西根州南部馬歇爾鎮附近，佔地950英畝，並計劃在2026年工廠投產時僱用2,500名員工，每年生產的電池足以供40萬輛電動車使用。福特發言人TR Reid強調，尚未就該工廠最終是否投入運作做出最終決定。

福特、通用汽車（GM）和Stellantis三大車廠目前正面臨美國汽車工人聯合會的罷工。Reid並未透露美國汽車工人聯合會的合約談判是否是所提到的考慮因素之一。

但據路透社報道，部分共和黨政客批評福特在工廠對「中國技術」的依賴，不過該電池廠其實將由福特單獨擁有和經營。福特今年2月公布的計劃，福特與寧德時代簽訂技術合同，工廠將作為福特的全資子公司運營，由寧德時代提供電池技術，幫助福特建廠並配備員工。

但美國有部分議員擔心，美國政府的電動車補貼會「不當地流向外國實體」。今年7月，美國眾議院兩個委員會便公布，正調查福特與寧德時代的合作關係。