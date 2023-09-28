總統簽令　阿爾特薩赫共和國2024年起不復存在

俄衛網9月28日引述卡拉巴赫訊息總部消息稱，未被國際承認的阿爾特薩赫共和國（Republic of Artsakh，又稱納卡共和國）總統沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）簽署一項終止「納卡共和國」存在的命令，從2024年1月1日起解散所有國家機構。



俄衛網9月28日稱，阿塞拜疆國防部9月19日宣布為恢復憲法秩序在納卡地區發動「反恐活動」。阿塞拜疆外交部表示，亞美尼亞從納卡地區全面撤軍以及解散不被國際承認的斯捷潘納克特（Stepanakert）政權是實現地區和平的唯一途徑。

亞美尼亞國防部則重申納卡地區沒有亞方軍隊。經俄維和人員斡旋，阿塞拜疆國防部9月20日宣布達成有條件停火，停火條件包括當地美尼亞族非法武裝組織解除武裝並解散，亞美尼亞共和國部隊撤離阿塞拜疆領土。亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）表示，該國沒有參與討論和制定納卡停火協議。

阿塞拜疆方面與納卡地區亞族代表9月21日在阿塞拜疆城市葉夫拉赫（Yevlax，暫譯）舉行了會談，討論了納卡地區亞族人在阿塞拜疆重新融入的問題。俄羅斯國防部9月22日宣佈，納卡地區武裝在俄維和人員監督下開始繳械。

這片飛地重新回到阿塞拜疆手上，導致納卡大批亞美尼亞人大規模外逃。埃里溫28日表示，已有超過65,000人逃離納卡前往亞美尼亞。