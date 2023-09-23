阿塞拜疆閃電戰奪納卡 對俄羅斯、亞美尼亞和集安組織都是羞辱

俄烏戰爭尚未結束，亞美尼亞與阿塞拜疆戰火又起。不過這場戰爭只進行一天，就以阿塞拜疆的全面勝利宣告結束。

按照阿塞拜疆的說法，一天之內，阿塞拜疆軍隊就達成了所有軍事目標，「恢復了國家主權」。而亞美尼亞則是屈辱地接受了對方提出的全部停戰要求，丟掉了納卡及歷次戰爭中獲得的全部爭議土地。

這場突如其來的戰爭不僅反映出當今世界格局的兇險，檢測了亞、阿兩個國家如今已完全顛倒過來的戰鬥力，也讓人見證了「集安組織」的集體安全承諾目前是多麼脆弱。

幾年前哈薩克政變的時候，很多人曾聽聞過「集安組織」的大名。當時，面臨叛亂壓力的哈總統託卡耶夫請求集安組織協助，集安組織應請求迅速派出維和部隊，僅用幾天時間就穩定了哈國內局勢。此役讓「集安組織」聲名鵲起。

不過，在這場亞阿戰爭中，「集安組織」卻形同消失了。

集安組織正式名為「獨聯體集體安全條約組織」，它是在蘇聯解體後由獨聯體國家組成多邊軍事組織，目的是通過集體行動維護地區安全與穩定，確保對成員國的獨立、領土完整以及主權的防禦。

阿拉木圖，集安組織維和部隊開始撤離哈薩克。（新華社）

從性質上講，集安組織屬於排他性軍事聯盟，該組織條約明確規定「禁止成員國加入其它聯盟」，「對一個成員國的侵略將被看作是對其它所有成員國的侵略。」

俄羅斯因為在該組織成員國中具有遠超他國的實力，因此在該組織中具有絕對的主導權和影響力。事實上，集安組織也被普遍認為是俄羅斯地緣外交利益的延申。

亞美尼亞和俄羅斯，都是「集安組織」成員，按照集體防禦協定，攻擊亞美尼亞就是攻擊俄羅斯，俄羅斯必須一致行動。

然而，阿塞拜疆對納卡發動閃電戰，一天內摧枯拉朽打死對方數百人，包括俄駐納卡維和部隊副司令、俄北方艦隊潛艇部隊副指揮官科夫甘上校，奪回由亞美尼亞控制的納卡地區，受困於烏克蘭戰爭的俄羅斯卻沒有出手。

很多人還記得2020年第二次納卡戰爭時俄羅斯的強悍作風。當時，俄羅斯派出維和部隊往戰區硬插，震懾住阿塞拜疆和土耳其，成功保護了亞美尼亞在納卡的利益。

阿塞拜疆軍隊在納戈爾諾-卡拉巴赫地區發起軍事行動後，俄羅斯維和人員在一不知名地點進行疏散，圖為平民登上貨車。（俄羅斯國防部 via Reuters）

但是這次，在土耳其援助下，阿塞拜疆軍隊完全佔據主動，通過無人機作戰對亞美尼亞軍隊進行降維打擊，後者根本無還手之力，僅僅在一天之內就丟掉了全部納卡地區，依條約應該將亞美尼亞被侵略視同對所有成員國侵略的集安組織卻毫無作為。

毫無作為的其中一個原因要怪亞美尼亞「腳踏兩隻船」，明明已經跟俄羅斯簽了軍事聯盟條約，還和美國眉來眼去，和美國搞聯合軍演。俄羅斯當然不會鼓勵這種背叛，不可能容忍亞美尼亞一邊從俄羅斯獲得安全承諾，一邊和美國「偷情」。

另一個更重要的原因是俄烏戰爭對俄羅斯構成了嚴重消耗和羈絆，正深陷戰爭危機的普京根本抽不出力量再介入一場戰爭。所以，即便俄羅斯在這場戰爭中損失慘重，連駐納卡維和部隊副司令、北方艦隊潛艇部隊副指揮官科夫甘上校都在戰爭中喪命，普京也仍然吞下這份恥辱，在聽完阿塞拜疆總統的道歉電話後就草草了事，把這一頁迅速翻了過去。

對亞美尼亞、俄羅斯和集安組織，這場戰爭的教訓可以說都非常清晰。

亞美尼亞三心二意，和俄羅斯結盟的同時還和美國勾搭在一起，結果禍事到來，美俄根本不管不顧。

俄羅斯因為缺乏戰略定力，陷入烏克蘭戰爭的泥潭無暇他顧，也只能生生吞下恥辱。

集安組織則經由戰爭實踐檢驗，戳穿了它蒼白脆弱的集體安全能力。