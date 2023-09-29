中美「熊貓外交」會否結束　中國外交部：願續合作保護瀕危物種

彭博社9月27日報道旅美的中國大熊貓會在2024年底前全部回國，關注中美「熊貓外交」會否結束，中國外交部28日回應指，大熊貓為美國民眾帶來歡樂，也拉近中美人民的心靈距離，稱願繼續同包括美國在內的合作夥伴一道為保護瀕危物種加強合作。



在9月28日的中國外交部例行記者會上，有傳媒提問時指，美國華盛頓國家動物園3隻大熊貓會在12月底前返回中國，美國亞特蘭大、聖地牙哥和孟菲斯動物園的大熊貓要麼已經回到中國，要麼會在2024年底前回中國，記者問道大熊貓離開美國動物園是否反映中美關係緊張加劇，詢問外交部如何看待熊貓外交。

中國外交部發言人毛寧稱，中美雙方是從1996年開始進行大貓熊保育研究合作，美國是最早和中國合作的國家之一，也是和中國開展大貓熊合作單位最多的國家，先後共有4家動物園參與，雙方建立良好合作關係，並取得豐碩合作成果，為瀕危物種的保育做出了積極貢獻。

她指透過雙方共同努力，總共繁殖成活17隻幼仔，目前仍有7隻大熊貓在美，大熊貓為美國民眾帶來歡樂，也拉近中美人民心靈距離，特別是在新冠疫情期間出生的大熊貓幼仔「小奇蹟」，為全世界喜愛大熊貓的人們帶來鼓舞和歡樂。

她稱經向相關部門了解，旅居美國華盛頓國家動物園的大熊貓「美香」「添添」和「小奇蹟」會於今年底按期回國，雙方合作單位正在商洽相關手續，將共同做好保障工作。

她指大熊貓不僅是中國的「國寶」，也深受世界各國人民的歡迎和喜愛，可以說是友誼的使者和橋樑，中國同許多國家進行大熊貓的保育合作研究，目的是提高瀕危物種的保育水平，促進全球的生物多樣性保育，中方願繼續同包括美國在內的合作夥伴一道為保護瀕危物種加強合作。