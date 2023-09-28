旅美大熊貓明年底全部回國　中美50年「熊貓外交」或結束

旅居美國的中國大熊貓可能在明年底前都得返回中國，這意味着中美之間超過50年的「熊貓外交」或將結束。



彭博社報道，美國華盛頓動物園的三隻大熊貓（美香、添添、小奇蹟）將於今年12月合約到期後送回中國。

另外三個擁有中國大熊貓的美國動物園，即亞特蘭大、聖迭戈和孟菲斯，不是已移交了大熊貓，就是會在明年底前讓它們返回中國。

雖然返國的大熊貓都已到了不得不回國的年齡，雙方也都否認政治因素在起作用，但美國最後一批大熊貓回國正逢中美關係跌至歷史低點。而華盛頓能否獲得新熊貓得取決於最近的跡象，即中美關係可能有所改善，或至少不會變得更糟。

北京動物園發布丫丫最新情況，身體狀態良好。

旅美大熊貓丫丫返回北京動物園。（圖 / 央視）

1984年大熊貓當時被列入瀕危物種名單，中國隨之停止贈送大熊貓，改以租借的方式延續熊貓外交。

華盛頓動物園此前也曾於1999年出現「無熊貓」的情況長達一年，目前不排除中國可能會在未來的外交談判中以送熊貓作為獎勵。

中美雙方目前都為熊貓回歸旅居美國敞開大門。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇說，雙方在「大熊貓繁育、疾病管控、技術交流和公共宣傳等方面取得了許多良好成果。雙方正在就未來關於大熊貓保護和研究方面的合作進行溝通。」